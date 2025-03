Para quem vai fortuna de US$ 80 mi de Gene Hackman, que não colocou os filhos no testamento?

Getty Images O testamento do lendário ator norte-americano Gene Hackman foi publicado, mas persiste a incerteza sobre o destino de sua fortuna, calculada em cerca de US$ 80 milhões (ou cerca de R$ 460 milhões). Hackman, que foi vencedor do Oscar duas vezes, deixou todos os seus bens para sua esposa, Betsy Arakawa, com quem foi casado por 30 anos. No entanto, Arakawa, de 65 anos, foi encontrada morto junto com o ator em sua casa do Novo México no mês passado.

Especialistas jurídicos declararam que, dado que as autoridades concluíram que Arakawa morreu sete dias antes de seu marido, os filhos de Hackman poderiam herdar sua fortuna, apesar de não figurarem no testamento.

Os três filhos que o ator teve com sua falecida ex-esposa, Faye Maltese – Christopher, 65, Elizabeth, 62, e Leslie, 58 – não fizeram declarações públicas sobre o assunto. O que diz a lei Aviso: esta história contém detalhes que alguns leitores podem achar perturbadores. Documentos legais obtidos pela BBC mostram que Hackman, de 95 anos, nomeou Arakawa como única beneficiária de seus bens em 1995, e que o testamento foi atualizado pela última vez em 2005.

No entanto, o advogado californiano Tre Lovell disse à BBC que, de acordo com as leis sucessórias, a herança poderia ser deixada aos seus filhos de acordo com as leis de sucessão, desde que nenhum outro beneficiário fosse nomeado. "A herança será processada de acordo com as leis de sucessão sem testamento e os filhos seriam legalmente os próximos na linha de sucessão", explicou. Os filhos de Hackman teriam que provar que o testamento é inválido porque Arakawa faleceu antes do pai, acrescentou.

As autoridades dizem que Arakawa faleceu em 11 de fevereiro, após contrair um vírus raro, dias antes de Hackman morrer de causas naturais. O casal foi encontrado morto em quartos separados de sua casa de US$ 4 milhões em Santa Fé em 26 de fevereiro, depois que a segurança do bairro realizou uma verificação de bem-estar e viu seus corpos no chão através de uma janela. Arakawa foi encontrada no banheiro com comprimidos espalhados por perto, enquanto Hackman estava nos fundos da casa, vestindo calças de moletom e chinelos, sua bengala e óculos de sol ao lado dele.