O alívio e alegria de astronautas 'presos' no espaço há 9 meses com chegada do resgate

A ideia era permanecer lá por oito dias . Nove meses depois, entretanto, a dupla continua no espaço . Problemas técnicos com a espaçonave em que viajavam — a Starliner, uma cápsula construída pela Boeing sob contrato da Nasa — impediram que eles voltassem para casa.

No domingo (16/3), imagens ao vivo mostraram a espaçonave Crew Dragon, da SpaceX, atracando na ISS e abrindo uma escotilha. Pouco depois das 08:45 (horário de Brasília), em gravidade zero, os astronautas se abraçaram com a tripulação que chegava para o resgate.

Os dois astronautas e outros dois que no momento também estão na estação espacial serão substituídos por quatro colegas, um da Rússia, um do Japão e dois dos EUA.

A expectativa inicial é que a tripulação possa começar o retorno para casa após um período de transferência de dois dias. Esse prazo, contudo, pode ser levemente estendido para aguardar que as condições na Terra estejam ideais para a reentrada segura da cápsula, afirmou Dana Weigel, gerente do programa da ISS.