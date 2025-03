De cartel mexicano às ruas dos EUA, BBC segue traficante na trilha do fentanil, ao qual Trump declarou guerra

Darren Conway/BBC Membros do cartel levantaram os bancos traseiros do carro para esconder comprimidos no tanque de combustível O traficante de fentanil de Los Angeles fica de lado, observando atentamente enquanto um agente do cartel de drogas mexicano prepara sua última remessa. A droga opioide sintética é embrulhada em papel alumínio, lacrada em plástico e, em seguida, colocada no tanque de gasolina do carro do traficante. Jay, que não é seu nome verdadeiro, havia atravessado mais cedo a fronteira dos Estados Unidos para chegar a este esconderijo administrado por um cartel no lado mexicano da fronteira. A casa se parece com qualquer outra na vizinhança. Somos instruídos a entrar rapidamente, e um portão de ferro se fecha com força atrás de nós. Eles não produzem a droga aqui, mas ainda assim são cautelosos para não chamar atenção. Todos os homens falam em voz baixa, e trabalham rapidamente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Este negócio letal se tornou o centro de uma disputa econômica global. A Casa Branca usou o contrabando de fentanil pelas fronteiras dos EUA como uma justificativa importante para aumentar as tarifas sobre outros países. O presidente americano, Donald Trump, também prometeu "travar uma guerra" contra os cartéis de drogas.

A BBC obteve um raro acesso à operação de um cartel ao longo da fronteira, e viajou para os EUA para conhecer seus clientes finais, a fim de verificar se a disputa internacional estava fazendo algo para deter o fluxo ilegal de drogas. Os homens que a BBC encontrou no esconderijo são soldados de um conhecido cartel. Dois deles que estão carregando o carro admitem ter momentos fugazes de remorso. Mas quando pergunto ao homem que está colocando as drogas no tanque de combustível se ele se sente culpado pelas mortes que os comprimidos causam, ele ri. "Nós também temos família, é claro que nos sentimos culpados. Mas se eu parar, isso vai continuar. O problema não é meu", diz ele com indiferença. Os homens mantêm os rostos cobertos enquanto removem o banco traseiro do carro para ter acesso ao tanque, tomando cuidado para não derramar gasolina. O cheiro dentro do carro pode alertar as autoridades alfandegárias do outro lado da fronteira de que o tanque de combustível foi adulterado.

Os comprimidos verde-claros, marcados com um M, estão embalados de forma compacta. São 5 mil no total — uma fração do que Jay diz vender toda semana em Los Angeles e no noroeste americano. "Tento obter 100 mil comprimidos por semana, toda semana", afirma o traficante de fala mansa à BBC. "Eu não envio (os comprimidos) em um único veículo. Tento distribuí-los em carros diferentes. Desta forma, minimizo o risco de perder todos os meus comprimidos." Darren Conway/BBC Jay, um traficante que cruzou a fronteira do México para Los Angeles, diz que sempre haverá demanda por fentanil Uma tarifa de 25% sobre todos os produtos do México foi introduzida em resposta ao que o presidente Donald Trump disse ser o fluxo inaceitável de drogas e imigrantes ilegais para os EUA. Algumas destas tarifas foram adiadas até 2 de abril.

Acabar com o comércio de fentanil é uma das principais metas políticas do presidente Trump, mas Jay acha isso improvável de acontecer. "Da última vez que ele esteve no cargo, tentou fazer a mesma coisa, e isso nunca aconteceu. Sempre haverá uma demanda. E onde está a maior demanda? Nos Estados Unidos, para nossa sorte. Estamos aqui na fronteira", diz Jay com um sorriso. Há tanta droga entrando nos Estados Unidos, a maior parte proveniente do México, que, de acordo com Jay, o preço pelo qual ele vende o fentanil em Los Angeles caiu de cerca de US$ 5 ou US$ 6 por comprimido há um ano para US$ 1,50 agora.

A polícia mexicana afirma que os cartéis migraram de forma significativa para o fentanil, que é 50 vezes mais potente do que a heroína, porque, diferentemente de outros opiáceos — que são produzidos a partir do ópio da papoula —, ele é totalmente sintético, e muito mais fácil de produzir e transportar. A intensidade e a capacidade de causar dependência do fentanil deixaram uma profunda cicatriz na sociedade americana: as overdoses de droga matam mais pessoas nos EUA do que armas de fogo ou acidentes de carro. As mortes começaram a diminuir, talvez em parte devido à maior disponibilidade de naloxona, um medicamento que reverte os efeitos da overdose de opioides. Mas os números mais recentes ainda são gritantes: 87 mil mortes por overdose (principalmente de opioides) de outubro de 2023 a setembro de 2024, abaixo das 114 mil do ano anterior.