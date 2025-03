'Boate Kiss' na Europa? Incêndio deixa mais de 50 mortos na Macedônia do Norte; o que se sabe

REUTERS/Ognen Teofilovski Equipes de resgate em frente à boate onde incêndio deixou dezenas de mortes Pelo menos 51 pessoas morreram e mais de 118 ficaram feridas em um incêndio em uma boate na Macedônia do Norte, segundo autoridades. O incêndio começou por volta das 2h30 do horário local neste domingo (16/30), noite de sábado no horário de Brasília, no clube Pulse em Kocani, cidade a cerca de 100 km a leste da capital, Skopje.

Cerca de 1.500 pessoas estavam assistindo a um show do DNK, uma dupla de hip-hop popular no país, formada em 2002, quando o incêndio começou. O primeiro-ministro Hristijan Mickoski chamou de "um dia difícil e muito triste" para o país que agora havia perdido tantas "vidas jovens". Ele cancelou uma viagem planejada para Montenegro, onde participaria de uma reunião do Partido Popular Europeu. O ministro do Interior, Pance Toskovski, disse que os relatórios iniciais sugeriram que o incêndio começou com faíscas causadas por dispositivos pirotécnicos.

Do lado de fora da delegacia de polícia de Kocani, ele disse que as faíscas atingiram o teto, que era feito de material altamente inflamável, antes de se espalharem rapidamente pelo clube. Filmagens mostram a banda tocando no palco quando dois sinalizadores disparam e as faíscas então pegam no teto antes de se espalharem rapidamente. No Brasil, há mais de dez anos, um incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria (RS), matou 242 pessoas e deixou centenas de feridos, depois que uma fagulha de um artefato pirotécnico atingiu o revestimento do teto do palco e as chamas se alastraram.

Na Macedônia do Norte, Toshkovski disse que um homem foi preso, embora não tenha fornecido mais detalhes sobre seu envolvimento. O hospital de Kocani relatou inicialmente 90 internações, com muitos registros de queimaduras graves. Alguns dos feridos foram transferidos para hospitais em Skopje para tratamento. O ministro da Saúde, Arben Taravari, disse que 18 dos hospitalizados permanecem em estado crítico.