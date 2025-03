Quem é Cindy Lee, a misteriosa sensação do pop?

Em março do ano passado, seu álbum Diamond Jubilee se mostrou um surpreendente caleidoscópio de 32 faixas lo-fi, com duas horas de duração, que inclui sons inerentes ao rock e ao pop.

Mas este álbum independente não era muito acessível ao público. Especificamente falando, ele não ficou disponível nos serviços de streaming, nem em formatos físicos.

O álbum traz uma variedade musical atraente. Ele parte do núcleo estético das girl bands, como The Supremes, até chegar à música folclórica, psicodélica, glam rock, rockabilly, doo-wop, rock no estilo da banda The Velvet Underground e baladas como as da dupla The Righteous Brothers.

Mas, para ouvir, era preciso visitar um antiquado website no estilo do GeoCities, com aparência dos anos 1990. De lá, era possível baixar os arquivos de um serviço chamado Mega, mediante o pagamento de uma doação sugerida em US$ 30 (cerca de R$ 175).