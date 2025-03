'O objetivo do mercado de criptomoedas são os golpes, e o que aconteceu com Milei é exemplo disso'

As criptomoedas receberam o apoio de grandes investidores, atletas, cantores e até presidentes. A BBC conversou com um especialista em criminalidade digital sobre os riscos deste mercado.

Seu apoio à moeda digital fez com que muitas pessoas investissem nela, mas a criptomoeda despencou depois que os desenvolvedores retiraram mais de US$ 80 milhões apenas uma hora após sua criação.

A BBC Mundo (serviço em espanhol da BBC) conversou com Nicholas Weaver, pesquisador do Instituto Internacional de Ciências da Computação (ICSI, na sigla em inglês) da Califórnia, um centro de estudos sem fins lucrativos afiliado à Universidade da Califórnia, em Berkeley.

Weaver - Vamos comparar com um investimento real, como ações ou títulos do governo. Você investe seu dinheiro, deixa ele rendendo por um tempo e depois vende. Enquanto isso, você pode ganhar com dividendos ou juros.

No mercado de criptomoedas, não há dividendos. Não há pagamento de juros. Não há nada. O único valor de uma criptomoeda é o que outra pessoa está disposta a pagar por ela. E isso não é um investimento, é um jogo de azar.

E a situação piora devido às ineficiências deliberadas nos sistemas de criptomoedas. No fim, torna-se um jogo de soma profundamente negativa. Basicamente, para cada dólar que alguém ganhou com criptomoedas, outra pessoa perdeu dois. Isso não é um investimento – é como apostar em corridas de cavalo.

Getty Images Donald Trump lançou sua criptomoeda chamada $Trump em janeiro

BBC Mundo - Pode dar exemplos de perdas milionárias com criptomoedas?

Weaver - Os casos costumam ser graves, como o da FTX [plataforma de negociação de criptomoedas que declarou falência em 2022 e, na época, era uma das maiores do mundo], que perdeu bilhões de dólares dos clientes.

Mas o ponto principal é que isso não é um problema isolado – faz parte do funcionamento da economia desse sistema. É um jogo de soma zero: o dinheiro que entra no mercado cripto vem apenas dos especuladores que colocam seu próprio capital ali.

BBC Mundo - Por que o senhor diz que o sistema é um esquema Ponzi?

Weaver - Ele funciona, na prática, como um esquema Ponzi, em que os primeiros investidores ganham dinheiro às custas dos que entram depois. A única diferença real entre o bitcoin e um esquema Ponzi tradicional é que não há um administrador central.

Além disso, todo o setor de criptomoedas é amplamente usado para cometer fraudes.

BBC Mundo - Mas quando o preço está alto, os entusiastas do bitcoin dizem que todos estão ganhando, que não há perdedores nesse cenário.

Weaver - Sim, e isso faz parte do golpe. O truque é fazer as pessoas acreditarem que estão ganhando dinheiro, quando, na verdade, não estão. Você só "ganha" dinheiro quando consegue vender suas criptomoedas para outra pessoa disposta a comprá-las.

E, na verdade, os preços são altamente manipulados. O mercado de criptomoedas é notoriamente influenciado por fraudes que fazem os ativos parecerem mais valiosos do que realmente são.

Getty Images Sam Bankman-Fried, ex-CEO da empresa FTX, cumpre pena de 25 anos por fraude com criptomoeda

BBC Mundo - Há alguns anos, os grandes bancos de investimento não recomendavam que seus clientes investissem em criptomoedas, mas isso mudou e agora o fazem. Eles deram um voto de confiança ao setor.

Weaver - As instituições financeiras passaram a oferecer serviços para a comunidade cripto. Um exemplo disso é a criação de um fundo negociado em bolsa para bitcoin.

Do ponto de vista do criador do fundo, o preço da criptomoeda não importa, pois ele próprio não investiu em criptoativos. Seu único investimento é garantir que as pessoas acreditem que o ativo tem valor, que comprem e vendam, e que façam apostas. Como há muitos investidores inexperientes e muita publicidade, é possível extrair dinheiro dessas pessoas. Existe um ditado famoso da época da corrida do ouro: "Não cave em busca de ouro, venda pás".

BBC Mundo - Quais são os principais riscos para um investidor inexperiente?

Weaver - Você perderá dinheiro. Para começar, por ser um jogo de soma zero, a cada dólar ganho, outro dólar é perdido. E, pelo menos, se você for a Las Vegas, os restaurantes são melhores.

Além disso, o mundo das criptomoedas é um verdadeiro tanque de tubarões, cheio de fraudes, manipulações deliberadas do mercado e corretoras que implodem do dia para a noite.

Recentemente, vimos a plataforma de criptomoedas Bybit perder US$ 1,5 bilhão em um ataque hacker. Se você estava usando essa plataforma, é melhor retirar seu dinheiro agora, antes que não sobre nada.

Getty Images O valor do bitcoin subiu com a chegada de Donald Trump à Casa Branca

BBC Mundo - Vamos falar sobre o escândalo ocorrido recentemente na Argentina, quando o presidente Javier Milei declarou apoio à criptomoeda $Libra. O preço disparou e, em poucas horas, despencou. Muita gente perdeu dinheiro.

Weaver - O objetivo do mercado de criptomoedas são os golpes. E esse caso é um exemplo claro disso, pois houve uma corrida para criar uma criptomoeda falsa, atrair o interesse do público e lucrar com o dinheiro das pessoas.

Trata-se basicamente de uma "moeda meme", uma criptomoeda cujo único valor explícito é nenhum, exceto aquilo que outra pessoa estiver disposta a pagar por ela. Esse tipo de ativo digital é altamente manipulado.

BBC Mundo - El Salvador foi o primeiro país a adotar o bitcoin como moeda de curso legal. No entanto, há algumas semanas, o governo anunciou que isso não vale mais. O que o senhor acha disso?

Weaver - A questão é que, na realidade, o país nunca adotou de fato o bitcoin. O que o governo queria era criar uma moeda local sem, de fato, criar uma moeda local. Ou seja, o bitcoin utilizado não era bitcoin de verdade.

BBC Mundo - Como assim não era bitcoin?

Weaver - As transações eram feitas por meio de um aplicativo chamado Chivo Wallet. Na prática, os pagamentos não eram realizados com bitcoins, mas sim usando bitcoins como uma reserva nominal. Isso porque a blockchain do bitcoin só consegue processar cerca de seis transações por segundo no mundo todo – uma tecnologia muito ineficiente.

Então, o Chivo Wallet tentava criar, na prática, uma moeda digital moderna, funcionando como um banco tradicional que atualiza os saldos em um banco de dados centralizado.

Acredito que a ideia era separar os saldos locais da reserva de bitcoins e, basicamente, imprimir dinheiro. Mas isso nunca aconteceu. O FMI (Fundo Monetário Internacional) interveio e disse: "Chega de brincadeira. Ou vocês param com isso ou não receberão mais empréstimos". Como ninguém usava o sistema de qualquer forma, o governo acabou desistindo da ideia.

Getty Images "Não tenho nada a ocultar ou esconder", disse Milei após o escândalo da criptomoeda $Libra

BBC Mundo - Vamos olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos. Agora o país tem um novo presidente, Donald Trump.

Weaver - Trump também conseguiu lançar sua própria "moeda meme" (meme coin). E isso é descaradamente ilegal. Muitos de seus seguidores perderam grandes quantias de dinheiro.

BBC Mundo - Trump tem o apoio da elite tecnológica e dos chamados "criptobros", os principais promotores das criptomoedas. O que pode acontecer com o mercado cripto no futuro?

Weaver - Os Estados Unidos têm problemas muito maiores no momento, com todo o frenesi político e econômico em curso. O mercado de ações americano ainda não precificou os impactos do caos e da corrupção.

Quando a corrupção pode enriquecer diretamente aqueles que participam dela – como Trump e sua moeda meme –, o governo dificilmente tomará alguma medida para conter os crimes no setor de criptomoedas.

O único conselho que posso dar é: evite criptomoedas como se fosse uma peste.