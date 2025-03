De quanto em quanto tempo se deve trocar a bucha da cozinha?

Se fosse possível perguntar às bactérias onde elas gostariam de viver, a esponja de cozinha possivelmente estaria no topo da lista. Pesquisadores explicam se esses micro-organismos podem fazer mal à saúde e qual a melhor prática quando se trata da bucha de lavar louça.

Muitas espécies de micro-organismos se desenvolvem nas profundezas da crosta terrestre, dentro de fontes hidrotermais ferventes e até na tundra congelada. Se fosse possível perguntar às bactérias onde elas realmente gostariam de viver, contudo, a esponja de cozinha provavelmente estaria no topo da lista.

Ela é usada para deixar a louça limpa, mas, no processo, acaba se tornando um ambiente perfeito para bactérias se desenvolverem .

Sim, a ferramenta que usamos para limpar nossos pratos e copos está repleta de vida microbiana . As esponjas são o paraíso das bactérias. Elas são quentes, úmidas e cheias de restos de alimentos nutritivos para os micróbios se banquetearem.

Ele descobriu que esponjas com reentrâncias de tamanhos variados encorajavam maior crescimento microbiano. Sua equipe então replicou esses resultados cultivando diferentes cepas de E.coli em esponjas de celulose.

Lingchong You, biólogo da Duke University, e sua equipe, usaram computadores para modelar o ambiente complexo de uma esponja para um estudo de 2022.

As esponjas são cheias de buracos e bolsões, cada um fornecendo um nicho para uma comunidade de micróbios se estabelecer.

Nem todas são prejudiciais. Na verdade, muitas desempenham trabalhos vitais. A questão importante é, portanto, se vale a pena se preocupar com as bactérias encontradas nas esponjas?

As esponjas definitivamente são bons lares para bactérias. No entanto, isso não significa necessariamente que esses utensílios também sejam um risco à saúde humana. Bactérias existem em todos os lugares – na nossa pele , no solo e no ar ao nosso redor.

"Nossa hipótese é que as medidas de limpeza podem levar a um tipo de processo de seleção, onde os poucos sobreviventes podem crescer em grandes números novamente", diz Egert.

Medidas especiais de limpeza, como aquecimento em micro-ondas ou enxágue com água quente e sabão também não ajudaram muito, pois, embora eliminassem algumas bactérias, permitiam que outras cepas mais resistentes prosperassem.

No estudo de Egert de 2017, ele sequenciou o DNA das espécies mais comuns. Embora não tenha sido possível identificar as espécies exatas de cada bactéria, cinco em cada dez das espécies mais prevalentes estavam intimamente relacionadas a bactérias conhecidas por causar infecções em pessoas com sistemas imunológicos comprometidos.

"Se você fizer isso algumas vezes, isso pode levar a uma seleção de bactérias que são mais bem adaptadas à limpeza."

É importante observar que nenhuma das bactérias encontradas por Egert está relacionada a intoxicação alimentar ou doenças graves.

Na verdade, 90% das hospitalizações por doenças transmitidas por alimentos podem ser atribuídas a apenas cinco patógenos, três dos quais são bactérias – Escherichia coli, Salmonella e Campylobacter.

Felizmente, elas são bem raras em esponjas.

"Nós só encontramos bactérias potencialmente patogênicas, ou seja, bactérias que podem ser perigosas para pessoas com sistemas imunológicos fracos, idosos ou crianças", diz Egert.

"Normalmente, para uma pessoa saudável, as bactérias dentro da esponja de cozinha não são prejudiciais."

Em 2017, Jennifer Quinlan, professora de segurança alimentar na Prairie View A&M University, nos EUA, e seus colegas coletaram esponjas de cozinha de 100 lares na Filadélfia.

Ela descobriu que somente 1% a 2% dessas esponjas continham bactérias ligadas à intoxicação alimentar em humanos. E as que continham eram apenas pequenas quantidades de bactérias prejudiciais.

Essa descoberta foi reiterada por um estudo de 2022 no qual Solveig Langsrud, cientista do instituto norueguês de pesquisa de alimentos Nofima, comparou as bactérias encontradas em esponjas e escovas de lavar louça.

Ela encontrou um conjunto comum de bactérias não patogênicas inofensivas em ambos os tipos de utensílios, incluindo Acinetobacter, Chryseobacterium, Enhydrobacter, Enterobacteriaceae e Pseudomonas.

No entanto, as escovas continham muito menos bactérias no geral.

"A grande maioria das bactérias em esponjas não causam doenças, elas apenas causarão um mau odor, ficando desagradável seu uso com o tempo", diz Quinlan.

"Dito isso, há uma possibilidade de que se você usar uma esponja para limpar carne crua ou frango cru, você possa ter algumas dessas bactérias patogênicas ali, e estudos descobriram que patógenos podem ser isolados de esponjas de cozinha."

Então, embora as bactérias que crescem na sua esponja não sejam geralmente prejudiciais, se bactérias perigosas como a Salmonella entrarem em cena, a estrutura da esponja a torna um lugar ideal para esse patógeno crescer.

Há evidências de que esse é o caso. No estudo de Langsrud, quando os pesquisadores introduziram a Salmonella em esponjas de cozinha, elas prosperaram, mas quando adicionaram essa bactéria às escovas, elas morreram.

Isso pode ser porque as escovas geralmente secam mais efetivamente, matando a bactéria Salmonella, enquanto as esponjas ainda podem permanecer úmidas por dentro se forem usadas diariamente.

Essas bactérias potencialmente patogênicas também podem ser transferidas da esponja para os pratos, utensílios ou superfícies.

Então, com que frequência devemos trocar nossa esponja de cozinha? Quinlan argumenta que, de uma perspectiva de higiene, o ideal é substituí-la semanalmente, mas há coisas que você pode fazer para prolongar seu tempo de uso.

Getty Images Quando os pesquisadores introduziram a Salmonella em esponjas de cozinha, elas prosperaram, mas quando adicionaram essa bactéria às escovas, elas morreram

"Há duas maneiras fáceis de limpá-las. Você pode colocá-los na máquina de lavar louça no fim da noite ou pode colocá-las no micro-ondas por um minuto até que consiga ver o vapor saindo. Isso matará a maioria dos patógenos."

Estudos mostraram que colocar a esponja na máquina de lavar louça ou no micro-ondas pode reduzir a carga bacteriana e pode ser mais eficaz do que deixá-la de molho em alvejante.

Como o estudo de Egbert demonstrou, contudo, as práticas também podem selecionar cepas mais resistentes, fazendo com que a limpeza se torne menos eficaz com o tempo.

Colocar uma esponja em água fervente e desinfetante também matará a maioria das bactérias, embora algumas possam sobreviver, especialmente aquelas que formam biofilmes protetores pegajosos. Mas essa abordagem foi considerada eficaz na redução de patógenos potenciais, como a Salmonella.

Outras dicas incluem não armazenar a esponja na pia, para que ela possa secar entre os usos, e realmente espremer a umidade e se livrar de migalhas de comida. No entanto, alguns podem considerar usar uma ferramenta totalmente diferente para limpar a louça.

"Eu não usaria esponjas de cozinha. Na verdade, não faz sentido para mim usar um item desses dentro do ambiente da cozinha", diz Egert.

"Uma escova é muito melhor, porque contém menos bactérias e seca mais facilmente. Também é mais fácil de limpar."