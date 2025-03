O alerta da Tesla de Elon Musk sobre as tarifas aplicadas por Trump

Musk é um aliado próximo do presidente dos Estados Unidos e está liderando esforços para reduzir o tamanho do governo federal.

A carta foi datada do mesmo dia em que Trump organizou um evento na Casa Branca, no qual prometeu comprar um Tesla, em uma demonstração de apoio a Musk.

Não está claro quem na Tesla escreveu a carta, pois ela não é assinada, ou se Musk estava ciente dela.

O preço das ações da Tesla caiu 40% desde o início do ano. Musk é o presidente-executivo da montadora e, embora alguns tenham argumentado que seu alinhamento com o governo Trump está prejudicando sua marca, analistas de mercado dizem que a queda nas ações é mais sobre preocupações com a Tesla atingir as metas de produção e uma queda nas vendas em 2024.