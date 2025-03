O agradecimento de Putin a Lula e Brics ao dizer que aceita cessar-fogo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Durante uma coletiva de imprensa ao lado do líder de Belarus, Alexander Lukashenko, Putin iniciou a resposta a uma das perguntas feitas pelos jornalistas no local agradecendo a Donald Trump "por dedicar tanta atenção à resolução na Ucrânia".

Em seguida, o chefe de Estado russo também reconheceu o auxílio de alguns dos membros dos Brics, grupo de economias emergentes do qual o Brasil faz parte. "Todos nós temos nossos próprios assuntos atuais, mas muitos líderes de países e o presidente da República Popular da China, o primeiro-ministro da Índia, os presidentes do Brasil e da África do Sul estão lidando com essa questão, dedicando muito tempo a ela", disse. "Somos gratos a todos eles por isso, porque esta atividade visa atingir uma missão nobre, a missão de acabar com as hostilidades e as perdas humanas."

Uma proposta de paz anterior, elaborada conjuntamente por Brasil e China, foi impulsionada durante a reunião de cúpula dos Brics realizada em Kazan, na Rússia, em outubro do ano passado, mas nunca foi para frente. O plano incluía, entre outras coisas, o comprometimento com a não expansão do campo de batalha e não escalada dos combates, um aumento da ajuda humanitária para as pessoas afetadas pela guerra em ambos os lados, e a realização de uma conferência internacional de paz com participação igualitária de todas as partes relevantes. Na época em que foi anunciada, a proposta foi elogiada por Putin, mas rejeitada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.