STF decidirá se Bolsonaro vira réu em 25 de março; o que acontece agora

Prosseguimento ou não da denúncia será avaliado pela Primeira Turma do STF; há sessões marcadas para 25 e 26 de março.

Zanin é o presidente da Primeira Turma do STF, que avaliará a denúncia. Caso esta seja aceita, Bolsonaro se tornará réu.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin marcou para 25 de março o início do julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado, e mais sete denunciados.

Estão previstas três sessões para avaliação da denúncia: duas no dia 25, às 9h30 e às 14h; e uma terceira no dia 26, às 9h30.

Eles foram denunciados pelos crimes de: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; tentativa de golpe de Estado; envolvimento em organização criminosa armada; dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Os denunciados cujos casos devem ser avaliados a partir de 25 de março fazem parte do chamado "núcleo 1" da denúncia — além de Bolsonaro, fazem parte do grupo que terá destino decidido na data:

Mais cedo nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, liberou a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) para julgamento na Primeira Turma. Horas depois, Zanin agendou a data.

Em 25 de março, os ministros da Primeira Turma — além de Zanin e Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino — vão analisar se as evidências da denúncia são suficientes e adequadas à legislação para caracterizar indícios de crimes.

Braga Netto, por exemplo, está preso desde dezembro, acusado de ter tentado atrapalhar as investigações.

Existe ainda a possibilidade de uma pessoa ser presa antes somente se for detida em flagrante ou se a Justiça entender que ela apresenta um perigo imediato para a sociedade ou pode atrapalhar o andamento do processo.

A apresentação ou aceitação de uma denúncia não significa que o acusado será preso: uma pessoa só pode cumprir pena na prisão no final de um processo, caso haja condenação e tenham se esgotado todas as possibilidades de recurso.

Caso Bolsonaro seja processado e condenado, pode receber penas como:

Entre 4 e 8 anos pelo crime de Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, além da pena correspondente à violência utilizada;

Entre 5 a 10 anos pelo crime de Organização Criminosa;

Entre 3 a 10 anos pelo crime de Golpe de Estado

Jair Bolsonaro tem negado as acusações. Após a denúncia da PGR, em nota à imprensa, a defesa do ex-presidente disse que ele "jamais compactuou" com qualquer movimento que visasse um golpe de Estado e que a acusação não apresentou nenhuma evidência que o incrimine.

Para a defesa, a denúncia é "inepta" e contraditória e baseada apenas na delação de Mauro Cid, seu ex-braço direito.