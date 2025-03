Como consultar se meu CPF está bloqueado? As novas regras para chave Pix

Getty Images O Banco Central do Brasil publicou nesta quinta (6/3) alterações nas regras do Pix para aumentar a segurança contra golpes através do sistema de pagamentos. A principal mudança é que pessoas e empresas que não estão em situação regular na Receita Federal não poderão mais ter chaves Pix cadastradas em suas contas.

Ou seja, pessoas com o CPF bloqueado e empresas com o CNPJ irregular não poderão mais criar chaves Pix para receber dinheiro em suas contas - embora ainda possam usar o Pix para fazer pagamentos.

A proibição de ter chave Pix se junta a uma séria de outras limitações que já existem para quem tem o CPF irregular. Pessoas nessa situação já não podiam fazer ou renovar passaporte, tomar posse em cargos públicos, receber prêmios em loteria, receber aposentadoria, entre outras restrições. As instituições bancárias também já podiam impedir certos tipos de transações por conta própria de quem tem o CPF bloqueado na Receita - a diferença passa a ser que agora a restrição para a criação da chave é determinada pelo próprio Banco Central.

Segundo o Banco Central, a situação do CPF ou CNPJ será checada toda vez que alguém tentar registrar, alterar informações, pedir portabilidade ou reivindicar posse de uma chave Pix. Nesses momentos, as chaves que não estiverem em conformidade com a nova regra serão excluídas. "Com as novas medidas, será mais difícil para os golpistas manterem chaves Pix com nomes diferentes daqueles armazenados nas bases da Receita Federal", afirma o Banco Central.

"É importante salientar que as medidas aprovadas não irão mudar em nada a forma como as pessoas e as empresas fazem ou recebem Pix. Elas são medidas operacionais, que trazem mais exigências de segurança para os participantes, a fim de combater as fraudes no Pix", afirma a entidade monetária. Como saber se meu CPF está bloqueado? Para saber se seu CPF está bloqueado, basta entrar no site da Receita Federal, colocar o CPF e a data de nascimento. São considerados irregulares os CPFs com situação cadastral "suspensa", "cancelada", "titular falecido" e "nulo".

Os CNPJs com situação cadastral "suspensa", "inapta", "baixada" e "nula" vão sofrer as mesmas restrições para a chave Pix. Vou poder continuar usando o Pix se estiver inadimplente? Sim. É importante lembrar que ter o CPF bloqueado na Receita Federal não é o mesmo que ter o "nome sujo", ou seja, ter o CPF registrado em instituições de crédito por inadimplência.