Análise: Putin está pronto para um cessar-fogo ou está apenas ganhando tempo?

Essas nuances que ele expôs antes de conversas com enviados dos Estados Unidos ao Kremlin são tão importantes para ele que podem acabar com qualquer esperança de um cessar-fogo de 30 dias.

Para a Ucrânia e seus parceiros ocidentais, muitas delas se revelarão inaceitáveis ​​ou impossíveis de cumprir.

"Concordamos com as propostas para cessar as hostilidades", começou Putin, em tom positivo, para então acrescentar: "Essa interrupção deve ser tal que leve à paz a longo prazo e elimine as causas que são raízes desta crise."

Ninguém discordaria da necessidade de paz no longo prazo, mas a percepção de Putin sobre as raízes da guerra tem a ver com o desejo da Ucrânia de existir como um Estado soberano, escapando da órbita russa.