'Frequência não deve ser principal indicador de satisfação sexual'

'Conheça-se bem e dê a si mesmo permissão para descobrir do que gosta e do que não gosta', recomenda a sexóloga Emily Nagoski Em um mundo obcecado pelo desempenho, há muitas vozes que, em seu esforço para descrever o prazer e o desejo sexual em termos de "realizações" e "objetivos", sugerem às pessoas números mágicos e metas que devem atingir para ter uma vida sexual feliz a dois. "A maioria das vezes em que as pessoas vão à terapia de casais, em todo tipo de combinações de gênero e relacionamentos, é por uma diferença no desejo", diz Emily Nagoski, sexóloga americana e autora de dois livros de sucesso sobre o desejo nas relações.

Mas ela acrescenta que, após conversar com centenas de casais e ouvi-los descrevendo suas experiências sexuais, ainda se surpreende com a quantidade de casos em que as pessoas fazem sexo focadas em "cumprir" com o que outras pessoas acreditam ser uma vida sexual plena - e com tantos outros que vivem sua sexualidade sem explorar ou entender o que realmente os estimula.

"Descrevem o sexo por um senso de obrigação. Sexo segundo as regras que acreditam que devem seguir, e aqui eu proponho uma ideia 'louca': não querer o sexo que você tem disponível no seu relacionamento não te torna 'disfuncional' se o sexo que você tem disponível não for o que você gosta." "O sexo deve ser brincalhão, deve ser alegre e menos vinculado ao cumprimento de metas." Nagoski é PhD pela Universidade de Indiana (EUA), especializada em sexualidade humana e autora dos livros Come as you are ("Venha como você é", em tradução literal) e Come Together ("Venha Junto"). Os títulos são jogos de palavras - em inglês, a palavra come também é usada para descrever o orgasmo.

A pesquisadora se tornou uma das mais reconhecidas estudiosas sobre sexualidade e prazer nos EUA e é uma das especialistas entrevistadas na série documental Os Princípios do Prazer, da Netflix. A BBC Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC conversou com ela. Leia, a seguir, trechos da entrevista. BBC Getty Images BBC Mundo - Hoje se fala com frequência que as pessoas estão fazendo menos sexo do que antes, em um nível que muitos qualificam como "historicamente baixo". Ainda assim, você é autora de livros best sellers, e as pessoas, de forma geral, parecem muito interessadas no tema da sexualidade. Onde você acha que está a dissonância?

Emily Nagoski - De fato, vários dados indicam que a frequência sexual tem diminuído com o tempo. No entanto, uma das ideias principais que eu proponho é que contar o número de vezes que fazemos sexo não é a forma correta de determinar se nossa vida sexual vai bem. Pense em um casal que tem encontros muito frequentemente, mas pelo menos um dos membros não aproveita nada disso. Você preferiria essa situação ou, melhor, um casal que, embora não tenha sexo tão frequente, quando o faz, ambos aproveitam ao máximo?

É evidente que o segundo caso é mais desejável. Por isso, não devemos tomar a frequência como o principal indicador de satisfação sexual. BBC Mundo - Existe essa percepção de que é preciso cumprir com um número de relações ou orgasmos para ter uma vida íntima "bem-sucedida". Você acha que isso pressiona demais as pessoas e, consequentemente, reduz o desejo delas de fazer sexo? Nagoski - Sim, as pessoas procuram uma forma de medir algo que, na realidade, é subjetivo. É mais fácil contar quantas vezes o sexo acontece do que medir o prazer ou a qualidade dessas experiências.