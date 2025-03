Como Trump fez bolsas despencarem nos EUA e no resto do mundo

Reuters Trump não negou que economia dos EUA possa entrar em recessão, o que despertou preocupações nos mercados Os mercados de ações caíram fortemente nos EUA e na Ásia, com investidores preocupados com o impacto econômico negativo da guerra comercial lançada pelo presidente americano, Donald Trump, contra alguns países. A queda se acentuou depois que o presidente disse em uma entrevista na televisão que a maior economia do mundo estava em um "período de transição", quando questionado sobre a possibilidade de haver uma recessão no horizonte.

Na segunda-feira (10/03), em Nova York, o índice S&P 500, que monitora as maiores empresas listadas nos EUA, encerrou o dia de negociação com queda de 2,7%. O Dow Jones Industrial Average caiu 2%. O índice de tecnologia Nasdaq foi fortemente atingido, caindo 4%.

As ações da Tesla caíram 15,4%, enquanto a gigante de chips de inteligência artificial (IA) Nvidia caiu mais de 5%. Outras grandes ações de tecnologia, incluindo Meta, Amazon e Alphabet, também caíram substancialmente. Nesta terça-feira (11/03), as ações asiáticas tiveram queda acentuada na abertura, mas se recuperaram parcialmente ao longo do dia. O índice Nikkei 225 do Japão fechou em queda de 0,6% e o Kospi da Coreia do Sul fechou em queda de 1,3%. No mercado de câmbio, o dólar — que estava despencando desde o começo do mês — caiu ainda mais em relação à libra e ao euro na terça-feira.

Apesar dos fortes abalos na Ásia e EUA, houve poucos sinais de que a turbulência se espalharia para a Europa, já que o índice FTSE 100, que rastreia as maiores empresas listadas no Reino Unido, e o Dax alemão abriram estáveis nesta terça-feira. O Cac 40 francês abriu com ligeira alta. O Brasil ainda segue relativamente imune à turbulência dos mercados no exterior. Na segunda-feira, o Ibovespa recuou 0,4%. No mês de março, o índice acumula ganho de 1,4%. No ano, a alta acumulada é de 3,5%. O Brasil deve virar um dos alvos da guerra comercial de Trump. O país foi citado diretamente no discurso do presidente no Congresso americano da semana passada como uma das nações que usa tarifas contra os EUA. Altos funcionários e conselheiros de Trump vêm tentado acalmar os temores dos investidores.

O que Trump disse As bolsas já vinha caindo desde o começo do mês, mas a queda se acentuou na segunda-feira — primeiro dia de mercado aberto após uma entrevista de Trump à Fox News no domingo, que desagradou investidores. Na entrevista à Fox News transmitida no fim de semana, mas gravada na quinta-feira da semana passada (06/03), Trump pareceu reconhecer as preocupações de investidores com a economia. Quando perguntado diretamente se os EUA poderiam entrar em recessão, Trump respondeu: "Eu odeio prever coisas assim. Há um período de transição porque o que estamos fazendo é muito grande. Estamos trazendo riqueza de volta para a América. Isso é algo grande."

Ao ser questionado sobre a possibilidade da guerra comercial provocar inflação nos EUA, Trump disse: "Você pode acabar tendo isso. Enquanto isso, adivinhe? As taxas de juros estão caindo." Sobre a queda nas bolsas, o presidente americano falou: "O que eu tenho que fazer é construir um país forte. Você não pode realmente cuidar do mercado de ações." Analistas de mercado sugerem que existe uma mudança na relação de Trump com as bolsas de ações.