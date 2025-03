Por que tantos acordos de paz são mediados pela Arábia Saudita e pelo Catar?

"No entanto, a liderança decidiu que pode fazer melhor mediando acordos de paz do que intensificando conflitos", disse ele à BBC.

Em 2018, o jornalista Jamal Khashoggi - um crítico do governo saudita - foi assassinado por agentes do governo na embaixada da Arábia Saudita em Istambul.

A Arábia Saudita tem intermediado acordos de paz principalmente para melhorar a estabilidade no Oriente Médio, diz Elizabeth Dent, do Washington Institute, um think tank sediado nos EUA especializado em assuntos sobre o Oriente Médio.

Em 1989, o país mediou as negociações entre as partes beligerantes do Líbano que levaram ao Acordo de Taif e a um cessar-fogo em 1990. Isso encerrou 15 anos de guerra civil no país.

Em 2007, a Arábia Saudita intermediou o Acordo de Meca, que encerrou as hostilidades entre os grupos palestinos Hamas e Fatah.

Recentemente, com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman como governante, a Arábia Saudita assumiu o papel de pacificadora novamente.

Desde 2022, a Arábia Saudita mantém negociações com os rebeldes houthis no Iêmen para tentar chegar a um cessar-fogo naquele país.

Também sedia conversas de longa duração entre os dois lados do conflito do Sudão - os governantes militares do país, as Forças Armadas Sudanesas e o grupo paramilitar rebelde, as Forças de Apoio Rápido.

A Arábia Saudita também supervisionou um acordo em 2022 entre a Rússia e a Ucrânia, no qual mais de 250 prisioneiros de guerra capturados no conflito entre os dois países foram devolvidos aos seus respectivos lados.

Quais acordos de paz o Catar promoveu?

O Catar foi um mediador-chave em uma equipe de nações (junto com o Egito e os EUA) que conseguiu intermediar um cessar-fogo entre Israel e o Hamas em janeiro de 2025.

Em 2020, o Catar mediou um acordo de paz entre o Talibã e os EUA para encerrar a guerra de 18 anos no Afeganistão, com os EUA e seus aliados retirando suas forças e o Talibã assumindo o controle do país.

Em 2010, o país também intermediou um cessar-fogo entre o governo e os rebeldes houthis no Iêmen — o acordo, posteriormente, desmoronou.

O Catar também intermediou acordos de paz na África. Um deles foi o cessar-fogo de 2022 entre o governo do Chade e dezenas de grupos de oposição.

Outro foi o acordo de paz de 2010 entre o governo do Sudão e grupos armados na província ocidental de Darfur.

Em 2008, o governo do Catar mediou um acordo entre facções rivais no Líbano, quando as hostilidades entre elas ameaçaram explodir em uma nova guerra civil.

Por que o Catar quer ser um mediador da paz?

Getty Images O Catar partilha o enorme campo de gás North Dome/South Pars com o Irã e está ansioso por cooperar com este país

O Catar começou a exercer um papel de destaque como mediador da paz sob Hamad bin Khalifa al-Thani, que se tornou o emir (comandante militar) da nação em 1995 (e ficou no poder até 2013).

Uma razão fundamental para isso é que o Catar queria desenvolver uma reserva de gás no Golfo chamada North Dome/South Pars, que havia sido descoberta em 1990.

Como o campo se espalhava pelas águas territoriais do Catar e do Irã, o Catar precisava cooperar com o Irã para fazer isso - embora o Irã fosse o adversário da Arábia Saudita na época, afirma HA Hellyer, do Royal United Services Institute em Londres, Reino Unido.

"Quando o Catar descobriu seu campo de gás, percebeu que precisava abrir um caminho para si mesmo", disse ele à BBC.

O Catar escolheu desempenhar o papel de mediador da paz, explica o especialista, porque "ter relacionamentos positivos generalizados com muitas nações estabelece uma rede de nações que podem ajudar e apoiar você".

O papel de mediador da paz do Catar está consagrado na Constituição adotada em 2004.

"O Catar escolheu a intermediação internacional como uma de suas marcas nacionais", afirma Salem.

Como a Arábia Saudita e o Catar diferem como mediadores de paz?

Getty Images O Catar irritou a Arábia Saudita ao apoiar políticos da Irmandade Muçulmana durante a Primavera Árabe, como Mohamed Morsi, que se tornou presidente do Egito em 2012 antes de ser removido um ano depois

O Catar é frequentemente escolhido como o país para intermediar acordos de paz porque mantém vínculos com grupos com os quais a Arábia Saudita e outros não lidam.

"O Catar não tem a mesma antipatia profunda por grupos islâmicos - como a Irmandade Muçulmana, o Hamas e o Talibã - como os sauditas têm", afirma Salem.

Ele diz que os vínculos que o Catar havia fomentado com o Talibã o ajudaram a ser uma ponte entre ele e os EUA, e os vínculos que ele havia fomentado com o Hamas e Israel o ajudaram a intermediar o recente cessar-fogo entre esses dois lados.

"A Arábia Saudita lida com casos e jogadores ortodoxos, o Catar com os não ortodoxos", afirma Elizabeth Dent.

No entanto, o Catar antagonizou a Arábia Saudita ao apoiar grupos como a Irmandade Muçulmana, que o governo saudita vê como uma ameaça ao seu governo.

"Na Primavera Árabe [de 2010 e 2011], o Catar deu apoio irrestrito a grupos de oposição em lugares como Síria e Líbia", afirma Dent. "Ele deixou sua posição muito clara."

Isso levou à "fenda do Golfo" de 2017, na qual a Arábia Saudita e outros países do Oriente Médio cortaram todos os laços com o Catar.

"Após essa ruptura, o Catar não se arriscou tanto em suas negociações com grupos extremistas sem consultar seus vizinhos primeiro", explica Dent. "Agora, é um país mais neutro."

E o Catar e a Arábia Saudita não entram em conflito sobre quem vai intermediar um acordo de paz, diz Hellyer.

"O Catar não quer competir com a Arábia Saudita hoje em dia, e a Arábia Saudita não quer assumir nenhum dos casos do Catar", diz ele.

"Infelizmente, ainda há conflitos suficientes no mundo para mantê-los ocupados."