Navio petroleiro e embarcação de carga colidem no Mar do Norte; o que se sabe

Mais de 30 pessoas já foram resgatadas para a terra. O petroleiro envolvido na colisão é da empresa Stena Bulk, em conjunto com seu parceiro americano Crowley.

BBC Imagem do incêndio causado pela colisão de dois navios no Mar do Norte

Um navio petroleiro e uma embarcação de carga se colidiram no Mar do Norte na manhã desta segunda-feira (10/3), na costa de East Yorkshire, na Inglaterra.

Ainda não está claro o que causou a colisão.