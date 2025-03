Quem é Mark Carney, o aliado de Trudeau que assume como premiê para mandato-tampão no Canadá

Reuters Mark Carney será o novo premiê do país Mark Carney, ex-governador do Banco do Canadá e ex-diretor do Banco da Inglaterra, foi eleito líder do Partido Liberal neste domingo (09/03), o que o torna o próximo primeiro-ministro do Canadá. Carney será empossado como premiê nos próximos dias.

O economista de 59 anos substituirá Justin Trudeau, que está no cargo há mais de oito anos, desde sua nomeação como chefe de governo em novembro de 2015.

Trudeau, que anunciou sua renúncia em janeiro, permanecerá no cargo até que seu sucessor tome posse nos próximos dias. Carney obteve 86% dos votos em uma eleição que contou com a participação de cerca de 152 mil membros do Partido Liberal. "Quem está disposto a defender o Canadá comigo?", declarou o novo líder do partido em seu primeiro discurso após o anúncio do resultado, durante o evento da legenda governista em Ottawa.

Ele acrescentou: "O Partido Liberal está unido, forte e pronto para lutar por um país ainda melhor." A troca de liderança ocorre em um momento em que o Canadá vive uma escalada de tensões com os Estados Unidos, marcada pela guerra comercial promovida por Donald Trump e pelos comentários do presidente americano sobre uma possível anexação de seu vizinho do norte. Carney assume um mandato-tampão. Uma eleição federal deve ser realizada até 20 de outubro, mas pode ser convocada já nesta semana.

Espera-se que o novo primeiro-ministro conduza o país a novas eleições e, caso o governo não as convoque, a oposição poderá forçá-las por meio de uma moção de censura no Parlamento. Quem é Mark Carney Getty Images Mark Carney e Chrystia Freeland travaram uma competição acirrada pela liderança Com uma carreira de destaque no setor financeiro, Carney ganhou reconhecimento por sua atuação durante a crise de 2008 e por ter sido nomeado, em 2013, o primeiro estrangeiro a comandar o Banco da Inglaterra. O economista se lançou como candidato em janeiro para substituir Trudeau como líder do Partido Liberal, disputando a liderança com outros nomes, entre eles Chrystia Freeland, ex-vice-primeira-ministra.

Em dezembro, Trudeau decidiu afastar Freeland do Ministério das Finanças, embora tenha permitido que ela continuasse gerenciando as relações com os Estados Unidos. Pouco depois, ela renunciou e publicou uma carta crítica ao governo, o que enfraqueceu ainda mais a posição do primeiro-ministro em fim de mandato. Já Mark Carney conseguiu o apoio de vários ministros e parlamentares liberais.