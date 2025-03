O surpreendente bom cheiro das múmias embalsamadas há 5 mil anos

Durante o processo de mumificação, os antigos egípcios envolviam o corpo com odores agradáveis. Esta era uma parte importante da preparação do espírito para entrar na vida após a morte.

"Queremos compartilhar a experiência que vivenciamos cheirando os corpos mumificados", declarou uma das pesquisadoras, Cecilia Bembibre, ao programa Today, da BBC Rádio 4. "Por isso, estamos reconstruindo o cheiro para seja apresentado no Museu Egípcio, no Cairo."

Getty Images Tumba de Tutankhamon em Luxor, no Egito

"Nos livros e filmes, acontecem coisas terríveis com quem cheira corpos mumificados", conta Bembibre. "Ficamos surpresos ao saber como é agradável."

O estudo acadêmico foi publicado no Journal of the American Chemical Society em 13 de fevereiro. Os pesquisadores são do University College de Londres e da Universidade de Liubliana, na Eslovênia.

Eles precisaram obter o odor do lado de dentro do sarcófago, sem interferir com a múmia no seu interior. Para isso, eles inseriram um tubo minúsculo para poder avaliar o aroma sem retirar amostras físicas.