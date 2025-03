Como as ameaças de Trump estão mudando tudo na política do Canadá

Após as ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, contra o Canadá , o Partido Liberal do primeiro-ministro Justin Trudeau subiu nas pesquisas, diminuindo a liderança de dois dígitos que seus rivais conservadores mantinham desde meados de 2023.

Isso conseguiu até mesmo dar novo ânimo ao impopular Trudeau , cuja taxa de aprovação subiu 12 pontos desde dezembro. O primeiro-ministro, é claro, não ficará no poder por muito mais tempo, tendo anunciado sua renúncia no início do ano.

A retórica de Trump "afastou todas as outras questões" que estavam na mente dos canadenses antes da posse do americano em 20 de janeiro, observa Luc Turgeon, professor de ciência política na Universidade de Ottawa.

A mudança drástica no cenário político do país reflete como as tarifas de Trump e seus repetidos apelos para tornar o Canadá "o 51º Estado americano" alteraram fundamentalmente as prioridades dos eleitores canadenses.

Pesquisas indicam que muitos canadenses ainda querem uma mudança no topo. Mas como seria essa mudança — um governo liberal sob nova liderança ou uma mudança completa para os conservadores — é agora uma incógnita, diz Greg Lyle, presidente do Innovative Research Group, sediado em Toronto.

Poilievre conseguiu vincular esses problemas sociais ao que ele chamou de políticas "desastrosas" de Trudeau e prometeu um retorno à "política do senso comum".

Mas com a renúncia de Trudeau e as ameaças de Trump à segurança econômica do Canadá e até mesmo à sua soberania, essa mensagem se tornou obsoleta, diz Lyle. Sua pesquisa sugere que a maioria do país agora tem mais medo da presidência de Trump e do impacto que ela terá no Canadá.

As tarifas de 25% de Trump sobre todas as importações canadenses para os EUA, algumas das quais foram pausadas até 2 de abril, podem ser devastadoras para a economia do Canadá, que envia três quartos de todos os seus produtos para os EUA. Autoridades previram até um milhão de perdas de empregos como resultado, e o Canadá pode entrar em recessão se o imposto sobre bens persistir.