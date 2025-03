Trump intercedeu contra Musk após conflito em reunião de gabinete?

O presidente dos EUA, Donald Trump , convocou uma reunião de seus secretários de gabinete na quinta-feira desta semana para discutir os esforços do bilionário Elon Musk de cortar gastos do governo e funcionários — como parte do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, em inglês).

Musk acusou o secretário americano de Estado, Marco Rubio, de não cortar funcionários suficientes no departamento de Estado, relatou o New York Times.

O magnata da tecnologia disse a Rubio que ele era "bom na TV", de acordo com o jornal, ignorando propositalmente qualquer elogio ao seu trabalho como chefe da diplomacia dos Estados Unidos.

O bilionário também entrou em conflito com o Secretário de Transportes, Sean Duffy, sobre se a força-tarefa do Doge de Musk havia tentado demitir controladores de tráfego aéreo que já estavam em falta na Administração Federal de Aviação, de acordo com o New York Times.

O departamento de Duffy está sob investigação após dois acidentes aéreos nos EUA desde que Trump assumiu o cargo em janeiro.