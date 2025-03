PIB avança 3,4% em 2024: por que Brasil deve crescer menos este ano, em meio à 'incerteza Trump'

EPA-EFE/REX/Shutterstock Juros altos, inflação, freio no crédito e cenário externo incerto sob Trump criam quadro mais difícil para a economia brasileira este ano, dizem analistas A economia brasileira cresceu 0,2% no quarto trimestre de 2024, em relação ao trimestre anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (7/3). O avanço ficou abaixo do esperado pelos analistas (0,4%), e representa uma desaceleração em relação à alta de 0,7% registrada no terceiro trimestre de 2024 (o dado foi revisado, ante 0,9% divulgado antes pelo IBGE).

Com o resultado do quarto trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país, cresceu 3,4% no ano de 2024 como um todo, acima da alta de 3,2% registrada em 2023 e melhor resultado para a economia desde 2021 — quando o PIB cresceu 4,8%, após tombo em 2020 devido à pandemia.

No ano passado, o crescimento da economia foi puxado pelos investimentos (com alta de 7,3% no ano) e pelo consumo das famílias (4,8%), com o consumo do governo em alta de 1,9%. O setor externo teve contribuição negativa, com as importações (em alta de 14,7%) superando o avanço das exportações (2,9%) ao longo do ano, o que também é um sinal da demanda interna aquecida. Pelo lado da oferta, o destaque em 2024 foram os serviços (3,7%), com a indústria em alta de 3,3% e a agropecuária em queda de 3,2%, refletindo a safra menor e os problemas climáticos que afetaram diversas culturas.

Mas os economistas alertam: o forte desempenho do PIB em 2024 não deve se repetir este ano, em meio aos juros altos, perda de poder de compra das famílias devido à inflação, desaceleração do crédito e ao cenário externo mais incerto, após a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira (6/3), o governo anunciou um conjunto de medidas para diminuir o preço dos alimentos, incluindo a eliminação de impostos de importação sobre dez produtos e maior foco no financiamento do Plano Safra. A preocupação com as contas públicas do governo federal também pesa este ano, após o anúncio de novos estímulos fiscais por Lula e da nomeação de Gleisi Hoffmann como ministra das Relações Institucionais, o que é percebido por economistas como um fator de enfraquecimento para a agenda de controle do déficit público perseguida pelo ministro da Economia, Fernando Haddad.

Crítica às medidas fiscais de Haddad, Gleisi chegou a ter embates públicos com o ministro enquanto ocupava o cargo de presidente do PT. Mas, depois de sua nomeação ao ministério, disse não ter sido nomeada para tratar de economia. "É um mundo com mais incerteza, porque Trump traz instabilidade", diz Silvia Mattos, coordenadora do Boletim Macro do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV). "E o governo aqui, em vez de colaborar, de trazer tranquilidade aos investidores de que vamos acertar nossos caminhos, também age de forma muito confusa. Então, realmente, 2025 promete ser um ano muito mais complicado."