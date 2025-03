O que viram os primeiros turistas a entrar na Coreia do Norte após anos de fronteiras fechadas

Um grupo de viajantes visitou a cidade de Rason, perto da fronteira com a China e a Rússia, pela primeira vez desde que o regime de Kim Jong-un cancelou a entrada no país devido à covid-19.

Essas são as regras que os guias leem para os turistas ocidentais enquanto eles se preparam para cruzar a fronteira para a Coreia do Norte , sem dúvida o país mais fechado e repressivo do mundo.

A Coreia do Norte fechou suas fronteiras no início da pandemia, impedindo a entrada de diplomatas, trabalhadores humanitários e viajantes, e tornando quase impossível descobrir o que estava acontecendo por lá.

"Os norte-coreanos não são robôs. Eles têm opiniões, objetivos e senso de humor. E em nossos briefings, incentivamos as pessoas a ouvi-los e entendê-los", diz Rowan Beard, diretor da Young Pioneer Tours, uma das duas empresas ocidentais que retomaram as excursões ao país na semana passada após um hiato de cinco anos.

Desde então, o país se isolou ainda mais da maior parte do mundo , contando com o apoio da Rússia e da China. Muitos duvidavam que os ocidentais algum dia seriam autorizados a voltar.

Como em todas as viagens à Coreia do Norte, os turistas foram acompanhados por guias locais, que seguiram um cronograma rigoroso e pré-aprovado.

Entre eles estava o youtuber britânico Mike O'Kennedy, de 28 anos. Embora já conhecesse a reputação do país, ele ficou chocado com o nível extremo de controle.

Ben Weston, um dos guias, comparou a visita à Coreia do Norte a "uma viagem escolar". "Você não pode sair do hotel sem os guias", disse ele.

Apesar da companhia constante, Mike conseguiu ver vislumbres da vida real: "Todo mundo estava trabalhando, não parecia que ninguém estava apenas relaxando. Foi um pouco desolador de ver."

A caminho da escola, um grupo de crianças de oito anos fez uma dança ao som de animações de mísseis balísticos atingindo alvos.

Um vídeo da apresentação mostra meninas e meninos de gravatas vermelhas cantando enquanto explosões acontecem em uma tela atrás deles.

Mike O'Kennedy Mike viu um grupo de crianças de oito anos dançando ao som de animações de mísseis balísticos

Os turistas foram mantidos longe da capital, Pyongyang. Greg Vaczi, da Koryo Tours, a outra empresa de turismo autorizada a retornar, admite que os marcos mais emblemáticos de Pyongyang não estavam no itinerário.

Ele suspeita que as autoridades escolheram Rason como destino porque a área é relativamente isolada e fácil de controlar.

Criada como uma zona econômica especial para testar novas políticas financeiras, ela funciona como um pequeno enclave capitalista dentro de um estado socialista.

Empresários chineses administram empresas conjuntas com norte-coreanos e podem entrar e sair com relativa liberdade.

Joe Smith, um viajante norte-coreano experiente e ex-editor da plataforma NK News, focada na Coreia do Norte, esteve lá pela terceira vez: "Sinto que, quanto mais vezes você visita, menos você sabe. Cada vez que você vai, você dá uma espiadinha nos bastidores, o que te deixa com mais perguntas", diz ele.

O momento de destaque para Joe foi uma visita surpresa e fora do horário normal a um mercado de artigos de luxo, onde as pessoas vendiam jeans e perfumes, além de bolsas Louis Vuitton falsas e máquinas de lavar japonesas, provavelmente importadas da China.

Neste local, os turistas não eram autorizados a tirar fotos, numa aparente tentativa de esconder essa bolha de consumismo do resto do país.

"Este era o único lugar onde as pessoas não nos esperavam", diz Joe. "Parecia confuso e real – um lugar onde os norte-coreanos comuns vão. Eu adorei."

Joe Smith Joe já visitou a Coreia do Norte três vezes

Medo da covid continua

Mas, de acordo com guias turísticos experientes, os movimentos do grupo eram mais restritos do que em viagens anteriores, com menos oportunidades de passear pelas ruas, ir a uma barbearia ou supermercado ou conversar com os moradores locais.

A covid foi frequentemente citada como um motivo, disse Greg da Koryo Tours: "Eles parecem ainda estar preocupados. Nossa bagagem foi desinfetada na fronteira, nossas temperaturas foram medidas e cerca de 50% das pessoas ainda usam máscaras."

Greg não consegue determinar se o medo é genuíno ou uma desculpa para controlar as pessoas. Acredita-se que a covid tenha atingido duramente a Coreia do Norte, embora o impacto real seja difícil de quantificar.

Guias locais repetiram a versão do governo de que o vírus entrou no país em um balão enviado da Coreia do Sul e foi rapidamente erradicado em 90 dias.

Mas Rowan, que já esteve na Coreia do Norte mais de 100 vezes, sentiu que Rason foi afetado pelas duras regulamentações da covid. Muitas empresas chinesas fecharam, ela disse, e seus trabalhadores foram embora.

Até Joe, o viajante com experiência anterior na Coreia do Norte, comentou sobre o quão dilapidados os edifícios estavam.

"Os lugares estavam mal iluminados e não havia aquecimento, exceto nos nossos quartos de hotel", disse ele, referindo-se a uma visita a uma galeria de arte fria, escura e deserta: "Parecia que eles tinham aberto as portas só para nós."

Mike O'Kennedy Alguns turistas acharam que Rason, a área que visitaram, parecia dilapidada, com estradas 'horríveis' e prédios em ruínas

Fotos do regime podem fazer a Coreia do Norte parecer limpa e brilhante, explicou Joe, mas pessoalmente você percebe que "as estradas são horríveis, as calçadas são instáveis e os edifícios são construídos de forma estranha".

Seu quarto de hotel era antigo e sujo, ele descreveu, lembrando "uma sala de estar de vó". A janela estava quebrada.

"Eles tiveram cinco anos para consertar as coisas. Os norte-coreanos são muito cuidadosos com o que mostram aos turistas. Se isso é o melhor que eles podem mostrar, temo pensar no que mais existe por aí."

A maior parte do país permanece escondida de olhares externos e acredita-se que mais de quatro em cada dez pessoas estejam desnutridas e precisem de ajuda.

Um país fechado

Joe Smith Joe disse que seu quarto de hotel parecia uma 'sala de estar de vó'

Uma das poucas oportunidades que os turistas têm de interagir com os moradores locais na Coreia do Norte é por meio de seus guias, que às vezes falam inglês.

Nessas últimas viagens, eles estavam surpreendentemente bem informados, apesar da intensa máquina de propaganda do regime e do apagão de notícias.

Provavelmente é porque eles conversam com empresários chineses que vão e vêm, disse Greg.

Eles sabiam sobre as tarifas de Trump e a guerra na Ucrânia, e até mesmo que tropas norte-coreanas estavam envolvidas. Mas quando Joe mostrou uma foto da Síria, seu guia não sabia que o presidente Assad havia sido deposto.

"Expliquei-lhe cuidadosamente que, às vezes, quando as pessoas não gostam do seu líder, elas se rebelam e o forçam a sair, e ele não acreditou em mim no início."

Essas conversas devem ser tratadas com delicadeza. Leis rigorosas impedem os norte-coreanos de falar livremente. Se muito for perguntado ou revelado, os turistas podem colocar em risco seu guia ou a si mesmos.

Mike O'Kennedy Mike disse que conversas com guias sobre política internacional devem ser conduzidas com cuidado

Mike admite que houve momentos em que isso o deixou nervoso. Em uma viagem à Casa da Amizade Rússia-Coreia do Norte, ele foi convidado a escrever no livro de visitas.

"Fiquei em branco e escrevi algo como 'Desejo paz mundial'. Depois, meu guia me disse que não era apropriado escrever algo assim. Isso me deixou paranoico", disse ele. "No geral, os guias fizeram um ótimo trabalho em nos fazer sentir seguros. Houve alguns momentos em que pensei: 'Isso é estranho'."

Para Greg, da Koryo Tours, essas interações trazem um propósito mais profundo ao turismo na Coreia do Norte: "Os norte-coreanos têm a chance de interagir com estrangeiros. Isso lhes permite ter novas ideias, o que, num país tão fechado, é muito importante."

Mas o turismo na Coreia do Norte é controverso, especialmente porque os viajantes foram autorizados a retornar antes dos trabalhadores humanitários e da maioria dos diplomatas ocidentais.

Críticos, incluindo Joanna Hosaniak, da Aliança dos Cidadãos pelos Direitos Humanos na Coreia do Norte, argumentam que essas viagens beneficiam principalmente o regime.

"Isso não é como o turismo em outros países pobres, onde a população local se beneficia da renda extra. A grande maioria não sabe que esses turistas existem. O dinheiro deles vai para o Estado e, em última análise, para seus militares", disse ela.

Uma conversa ficou na cabeça de Mike: durante sua ida à escola, ele ficou chocado quando uma garota, depois de conhecê-lo, disse que esperava visitar o Reino Unido um dia.

"Não tive coragem de dizer a ela que suas chances eram muito, muito pequenas", ele admitiu.

Esta reportagem foi escrita e revisada por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA na tradução, como parte de um projeto piloto.