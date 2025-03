Bomba intacta da 2ª Guerra encontrada em Paris fecha estação de trem mais movimentada da Europa e causa caos

A polícia francesa suspendeu nesta sexta-feira (7/3) totalmente o tráfego ferroviário na Gare du Nord em Paris, a estação de trem mais movimentada do país, depois que uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial foi encontrada nos trilhos que levam ao terminal.

O artefato foi encontrado "no meio dos trilhos" durante obras noturnas de manutenção, na região de Saint-Denis, um subúrbio de Paris, a cerca de 1,6 quilômetro ao norte da Gare du Nord, conforme noticiou a imprensa local.

Não é incomum, no entanto, descobrir bombas da época da guerra não detonadas em áreas como esta.

Os bombardeiros britânicos e americanos atacavam regularmente ferrovias em Paris e em outras cidades na tentativa de interromper o esforço de guerra alemão.

O tempo necessário para desativar a bomba vai depender do tamanho do artefato e do acesso a ela.