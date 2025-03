Bebê Nur: a história dos ursos polares no Aquário de SP em 15 imagens

Fotos contam a história dos ursos polares no Brasil, desde a negociação na Rússia para trazer esses animais para o país até o nascimento da bebê Nur e seus primeiros passos ao lado da mãe.

O nascimento inédito de um urso polar no Brasil e na América Latina foi um assunto de grande destaque nas redes sociais nas últimas semanas.

Agora, vamos contar em uma sequência de imagens a história dos ursos polares no Brasil, desde a negociação com os russos para trazer esses animais para o país até o nascimento da bebê Nur, revelado pela BBC News Brasil, e seus primeiros passos ao lado da mãe no Aquário de São Paulo.