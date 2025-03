Descoberta de parte desconhecida do sistema imunológico abre portas para novos antibióticos

Uma nova parte do sistema imunológico — escondida dentro do nosso corpo — poderia ser usada para produzir novos antibióticos.

Pesquisadores em Israel mostraram que uma parte do corpo conhecida por reciclar proteínas possui um modo secreto que pode liberar um arsenal de substâncias químicas que matam bactérias.

Uma nova parte do sistema imunológico foi descoberta, e é uma mina de ouro para potenciais antibióticos , de acordo com cientistas.

E oferece uma nova fonte para a busca de antibióticos, no esforço para combater o problema crescente das superbactérias resistentes aos medicamentos atuais.

A descoberta gira em torno do proteassoma, uma estrutura minúscula encontrada em todas as células do corpo.

Sua principal função é decompor as proteínas antigas em pedaços menores para que possam ser recicladas para produzir novas proteínas.