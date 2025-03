8 fatos sobre Lesoto, país sobre o qual Trump disse que 'ninguém nunca ouviu falar'

AFP O habitantes do Lesoto são da etnia basoto Quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que "ninguém nunca ouviu falar" do Lesoto, o governo do país africano reagiu com surpresa. Em seu discurso ao Congresso na terça-feira (4/3), Trump criticou alguns gastos de seus antecessores. Ele deu como exemplo que foram destinados US$ 8 milhões "para promover LGBTQI+ na nação africana do Lesoto... da qual ninguém nunca ouviu falar".

Diante desta declaração, o ministro das Relações Exteriores do Lesoto, Lejone Mpotjoane, disse que se sentiu "surpreso" e "insultado".

"Para minha surpresa, 'o país de que ninguém ouviu falar' é o país onde os Estados Unidos têm uma missão permanente", afirmou Mpotjoane à BBC.

"Para minha surpresa, 'o país de que ninguém ouviu falar' é o país onde os Estados Unidos têm uma missão permanente", afirmou Mpotjoane à BBC. A pequena nação do sul da África é quase toda formada por montanhas, e se encontra completamente rodeada pela África do Sul. A seguir, compartilhamos oito fatos sobre este país.

1. O reino no céu O reino do Lesoto é composto em sua maior parte por terras altas. Muitos vilarejos só podem ser alcançados a cavalo, a pé ou por meio de pequenas aeronaves. Conhecido como o "reino no céu", Lesoto é o único Estado independente do mundo que se encontra totalmente a mais de mil metros de altitude, de acordo com a Enciclopédia Britânica. Seu ponto mais baixo está a 1.400 metros. O país também é conhecido por ter uma das pistas de pouso mais intimidadoras do mundo: a Matekane, que é curta e tem desfiladeiros nas duas extremidades.

O site Business Insider descreve que decolar deste aeroporto é "basicamente o mesmo que empurrar um pássaro para fora do ninho para aprender a voar". 2. Rodeado pela África do Sul O Lesoto é totalmente cercado pela África do Sul, mas separado dela por imponentes cadeias de montanhas. Como não há muita terra arável, a população é vulnerável à escassez de alimentos, e depende da renda proveniente de trabalhadores na África do Sul. Ao longo de décadas, milhares de pessoas foram forçadas a procurar trabalho no país vizinho, devido à falta de oportunidades de emprego em seu país.