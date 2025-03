Trump cede a montadoras e isenta carros de tarifaço por um mês

Reuters Trump em discurso ao Congresso, em que admitiu um 'pequeno distúrbio' na economia por tarifas Um dia depois da entrada em vigor de tarifas americanas de 25% sobre Canadá e México e 20% sobre a China, o governo de Donald Trump recuou parcialmente e ofereceu isenção, por um mês, para empresas automotivas que importem ou exportem do Canadá e do México. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (5/3) pela porta-voz da Casa Branca Karoline Leavitt e é uma resposta ao pedido feito diretamente ao presidente por três montadoras: General Motors, Stelantis e Ford, cuja produção, baseada no tratado de livre comércio entre o Canadá, os EUA e o México (USMCA), se espalha pelos três países e perderia competitividade frente a outras montadoras.

O setor alertou o governo Trump que as taxas acarretariam em um corte de um terço na produção de automóveis esperadas na América do Norte já a partir da semana que vem. Segundo Leavitt, porém, as montadoras foram alertadas de que, se não querem pagar tarifas, devem mudar sua produção inteiramente para os EUA o quanto antes. O movimento acontece depois do choque no mercado financeiro causado pela taxação, que anulou boa parte do ganho acumulado na bolsa desde a chegada de Trump à Casa Branca, há seis semanas.

E confirma o que disse mais cedo à agência Bloomberg o Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, sugerindo que a administração ofereceria algum alívio e estaria em busca de "um meio-termo" em relação ao tarifaço atual. Nesta quarta, Trump teve uma conversa "amigável" com o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, mas os países não avançaram em um acordo para aliviar as tarifas. Ao contrário, em sua rede social, Trump voltou a chamar Trudeau de "governador" e a insistir que, se não querem pagar taxas, os canadenses deveriam se tornar o 51º Estado dos EUA.

Trump também deverá conversar com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, que prometeu tarifas recíprocas, mas afirmou que primeiro prefere tentar um acordo. Em discurso de quase duas horas ao Congresso na noite de terça (4/3)Trump admitiu que, por causa das tarifas, "haverá um pequeno distúrbio (na economia), mas estamos ok com isso". E assegurou que as tarifas recíprocas, contra países como Brasil, Índia, Coreia do Sul, entre outros, entrarão em vigor a partir do dia 2 de abril.