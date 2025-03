Quem é Al Green, deputado democrata que foi expulso durante discurso de Trump

EPA O deputado democrata Al Green protagonizou um dos momentos mais comentados do discurso de Donald Trump ao Congresso americano nesta terça-feira (4/3). Com sua bengala de ponta dourada nas mãos, o congressista se levantou durante os primeiros minutos do pronunciamento do presidente e gritou em protesto contra cortes no Medicaid, o programa que ajuda a cobrir custos médicos para americanos com renda e recursos limitados.

Seus gritos foram imediatamente abafados pelos deputados republicanos que acompanhavam o discurso, que começaram um coro de 'U-S-A', a sigla em inglês para EUA. Logo depois, o presidente da Câmara, Mike Johnson, ordenou que Al Green fosse retirado do plenário. O deputado de Houston, no Texas, é um crítico ferrenho do presidente Trump, com quem entrou em conflito por várias questões, incluindo a guerra em Gaza.

Durante o primeiro mandato de Trump, Al Green pediu seu impeachment e, desde que o republicano voltou à Casa Branca, o deputado já anunciou planos de apresentar novos pedidos. Ele foi ao pronunciamento de Trump usando uma gravata com os dizeres "Nós, o Povo", em referência ao preâmbulo da Constituição dos EUA. Falando aos repórteres após deixar a Câmara, Green disse que está disposto a aceitar qualquer punição imposta a ele por suas ações.

"Vale a pena que as pessoas saibam que alguns de nós enfrentarão esse presidente", declarou. Reuters O deputado foi expulso do plenário do Congresso O deputado de 77 anos representa o 9º Distrito de Houston e foi eleito 11 vezes, primeiro como juiz de paz no Texas e, desde 2005, como membro da Câmara dos Deputados. O congressista nasceu em Nova Orleans, no Estado da Louisiana, em 1947 e recebeu seu diploma de direito pela Texas Southern University em 1973.