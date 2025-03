O time de futebol britânico que ajudou a fundar Seleção Brasileira

O Exeter City, um modesto time inglês, enfrentou a primeira versão de um selecionado de melhores jogadores brasileiros no início do século 20. Mais de 110 anos depois, esse vínculo improvável e curioso ainda é cultivado — e promete novos frutos para o futuro.

Enquanto os jogadores se aqueciam no gramado do estádio St. James Park, localizado na cidade de Exeter, os alto-falantes do estádio tocavam Mas Que Nada, na versão de Sérgio Mendes , e Ai, Se Eu Te Pego, na voz de Michel Teló .

Faltavam 10 minutos para o início do jogo entre Exeter City e Bolton Wanderers válido pela League One, o equivalente à terceira divisão do campeonato inglês.

O locutor da partida, realizada num sábado, 4 de janeiro de 2025, começou a anunciar a escalação do time da casa — e disse todos os números das camisas dos jogadores titulares do Exeter City em português .

Muitos torcedores usavam uma camiseta verde, branca e grená — as cores do Fluminense.

Nos alambrados que separam campo e arquibancada, era possível ver algumas bandeiras do Brasil e outras do Fluminense.

Todos esses elementos podem até parecer fora de lugar nesta cidade de 120 mil habitantes, que fica no sudoeste da Inglaterra e é a capital do condado de Devon.

Na beira do gramado, uma pequena banda fazia batuques e emulava os ritmos do samba .

Outros se protegiam do frio de 3 °C com um cachecol que misturava as cores vermelho e preto do Exeter com o verde e amarelo brasileiros.

O jogo, que aconteceu em 1914 no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, marcou o início de uma trajetória que culminou em cinco Copas do Mundo e incontáveis craques para nosso país.

O time inglês que fez 1ª partida histórica contra Seleção Brasileira de futebol The British Broadcasting Corporation

João da Mata/BBC News Brasil Torcedores do Exeter receberam bandeiras do Brasil como parte das comemorações do vínculo do clube com o país

João da Mata/BBC News Brasil Dirigentes do clube, com cachecol que mistura as cores do Exeter e do Brasil, trocam camisas em dia de celebração da história do clube que enfrentou a seleção em 1914

Os primeiros passos dessa história

A relação entre Exeter e Brasil surgiu a partir de um acaso.

Inicialmente, a Associação de Futebol da Inglaterra havia convidado outros clubes, como o Tottenham Hotspur, de Londres, para fazer uma excursão pela América do Sul, com o objetivo de promover o esporte nesse canto do mundo.

Mas, por algum motivo que não ficou registrado na História, esses times rejeitaram a proposta.

O convite então caiu no colo do Exeter City F.C., um clube que havia sido fundado em 1901, participava de uma liga do sul da Inglaterra e havia ganhado notoriedade nacional ao dificultar um jogo contra o poderoso Aston Villa no início de 1914.

O clube topou a empreitada e zarpou com o navio Andes, que pertencia ao serviço de correio britânico, rumo ao Hemisfério Sul.

Os primeiros registros da passagem do Exeter City pela região aparecem na edição de 9 de junho de 1914 do jornal carioca Correio da Manhã, que noticiou a breve parada da delegação inglesa no porto do Rio de Janeiro.

"Os jogadores tiveram palavras de admiração pela beleza do Rio de Janeiro, elogiando também o cuidado e a fina conservação dos grounds [gramados] que visitaram", informa a reportagem.

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil Passagem do time do Exeter pelo Rio gerou as primeiras especulações sobre amistosos com equipes brasileiras

A princípio, o time vinha fazer uma série de jogos na Argentina — mas já havia uma negociação para que também acontecessem algumas partidas no Brasil, quando a comitiva estivesse no caminho de volta para o Reino Unido.

"Agora, cabe-nos dar aos sportsmen [indivíduos interessados por esportes] cariocas uma bela notícia. Tudo nos leva a crer que, finalmente, teremos a cobiçada aventura de assistir um jogo de profissionais", adiantou o Correio da Manhã.

Vale lembrar que, à época, o futebol era totalmente amador no Brasil — os atletas tinham outras profissões e não dependiam do esporte como fonte de renda principal.

Em terras portenhas, o Exeter City jogou oito partidas — foram seis vitórias, um empate e uma derrota, para um combinado de jogadores do norte do país.

Um desses confrontos, contra o Racing Club, ficou marcado por um acontecimento um tanto bizarro: um dirigente do clube argentino entrou em campo e ameaçou o juiz com um revólver, pois queria que ele expulsasse um dos jogadores do time inglês.

Ao longo das semanas de junho e julho de 1914, começaram a ecoar na imprensa as negociações sobre os jogos que aconteceriam no Rio de Janeiro.

Inicialmente, a ideia era que o Exeter fizesse três aparições em campo. A primeira seria contra um time formado por representantes da colônia inglesa que moravam na então capital brasileira.

A segunda seria uma disputa contra um selecionado de atletas cariocas.

E a terceira envolveria um misto de jogadores do Rio de Janeiro e de São Paulo — à época, os dois maiores centros do futebol no país —, num dos primeiros rascunhos do que viria a ser a seleção brasileira.

Exeter City Football Club O time titular do Exeter City que jogou as partidas no Rio de Janeiro

Os jornais começaram a especular quem seriam os onze escolhidos para representar o Brasil e publicaram um perfil de todos aqueles que formavam a comitiva inglesa.

Sobre Dick Pym, de 23 anos, por exemplo, o Correio da Manhã informou que ele era "reconhecido como um dos melhores keepers [goleiros] da Liga do Sul da Inglaterra".

"É muito jovem e tem no football um grande futuro diante de si", anteviu a publicação.

Mas um conflito de datas quase postergou por mais algum tempo a ideia de ver uma seleção brasileira em campo.

Isso porque os times dos possíveis representantes de São Paulo tinham alguns jogos agendados previamente e os dirigentes Associação Paulista de Sports Athleticos não viam possibilidades de mexer no calendário de competições disputadas entre os clubes do Estado.

"Um fato que muito contristou os sportsmen desta capital foi a não participação dos jogadores da Associação Paulista na formação dos scratches [times] de ingleses e de brasileiros que vão enfrentar os profissionais, conforme telegrama que ontem recebeu a Liga [federação carioca responsável pela organização dos amistosos]", lamentou a edição do Correio da Manhã de 18 de julho de 1914 — três dias antes da partida.

Mas a chegada de um cartola paulista de última hora no Rio de Janeiro deu uma reviravolta nessa decisão.

Na edição de 19 de julho, o Correio da Manhã divulgou que Aymoré Pereira Lima, tesoureiro da associação paulista, se reuniu com os dirigentes cariocas e confirmou a vinda dos atletas de São Paulo.

"Imensamente satisfeito ficará o público do Rio ao saber da nova que, de certo, se espalhará hoje célere, para alegria de ver jogar pela primeira vez em campos brasileiros contra o estrangeiro uma equipe de paulistas e cariocas", comemorou a publicação.

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil O primeiro jogo do Exeter City no Rio de Janeiro foi contra um combinado de ingleses que moravam na então capital do Brasil

Bola em campo

Como mencionado anteriormente, o primeiro jogo do Exeter City foi contra um combinado de ingleses que moravam no Rio de Janeiro — o time britânico venceu por 3 a 0.

Nos jornais, o futebol mais violento praticado pelos visitantes no Estádio das Laranjeiras (sede do Fluminense) começou a chamar atenção dos brasileiros.

"Os profissionais eram para nós mistério, como para as crianças é o uso de calças compridas. Esperávamos o jogo do Exeter City ansiosos, impacientes mesmo", relatou o Correio da Manhã de 19 de julho.

"Eles têm, de fato, no conjunto, dois ou três elementos que destoam do resto do núcleo em praticar o association [termo da época que exprimia um jogo mais leal e dentro das regras]. Lagan, por exemplo, o meio de campo, não é dos que mais corretamente jogam, tendo a especial predileção de pisar constantemente nos pés dos adversários para inutilizar-lhes a ação", diz a reportagem.

Na segunda partida, contra o selecionado carioca, em que o Exeter venceu por 5 a 3, os protestos contra o jogo brusco dos britânicos ficaram mais intensos.

"O Exeter City deixou-se de histórias e, não querendo que ficasse sem razão o que sobre ele disseram os jornais argentinos, lançou mão (podemos usar do aforismo, pois que a mão foi a base dessa anormalidade) de todos os recursos brutais e puníveis de que possa ser dado usar a um grupo em tal emergência", publicou o Correio da Manhã em 20 de julho.

No dia seguinte, às 15h45, ocorreu o jogo mais esperado: o confronto entre o clube inglês e o primeiro protótipo da seleção brasileira da história.

Pelo Exeter, entraram em campo Loram, Fort, Strettle, Rigby, Lagan, Harding, Holt, Whittaker, Hunter, Lovett e Goodwin.

O goleiro Pym, um dos destaques do grupo, se lesionou na Argentina, precisou ser substituído por Loram (que era amador) e apenas assistiu os três confrontos realizados no Rio de Janeiro.

Pelo Brasil, a primeira seleção foi formada por Marcos (Fluminense), Píndaro (Flamengo), Nery (Flamengo), Lagreca (Sao Bento), Rubens (Paulistano), Rolando (Botafogo), Oswaldo (Fluminense), Abelardo (Botafogo), Friedenreich (Ypiranga), Osman (América) e Xavier (Ypiranga).

Arthur Friedenreich, conhecido como El Tigre, era a grande estrela daquele período — e até hoje é reconhecido como um dos maiores da fase amadora do futebol brasileiro.

Exeter City Football Club A primeira seleção brasileira, um combinado entre jogadores de clubes cariocas e paulistas

No final do jogo, o placar das Laranjeiras mostrava o resultado de 2 a 0 para o Brasil, com gols de Oswaldo e Osman.

No dia seguinte, o Correio da Manhã estampou que "os brasileiros derrotaram brilhantemente os afamados profissionais do Exeter City" e que "a equipe nacional desenvolveu um jogo extraordinário, acima de todas as expectativas".

"Impossível é darmos uma pálida ideia aos nossos bondosos leitores do que foi a enorme multidão, calculada em seis mil pessoas, a vibrar de emoção ante a estupenda vitória colhida pelo time brasileiro contra os profissionais do Exeter City, carregando em triunfo os jogadores patrícios e gritando ensurdecedoramente, gesticulando, dançando, levada momentaneamente a um verdadeiro acesso de loucura", detalhou o jornal.

Diz o Correio da Manhã que Friedenreich saiu com a camisa branca — o Brasil só adotaria o amarelo canarinho décadas depois — totalmente manchada de sangue. Ele teria perdido dois dentes ao levar pancadas nas disputas de bola contra os ingleses.

Exeter City Football Club Foto colorizada eternizou um lance da partida entre Exeter e Brasil, no estádio das Laranjeiras, em 1914

A publicação também aproveitou para dar algumas indiretas sobre o futebol praticado pelos nossos vizinhos do continente.

"Na verdade, o score [placar] obtido por nós foi em tudo superior ao colhido pelos argentinos [...] Aqui no Brasil, eles [jogadores do Exeter] jogaram somente três partidas. Perderam justamente a última, depois de estarem familiarizados com o campo. Fizeram 8 gols a favor e tiveram 5 contra. Como se vê, uma diferença mínima", contabiliza o jornal.

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil Vitória brasileira foi classificada de 'um grande acontecimento esportivo' no Correio da Manhã

Entre bombas e papagaios

No jogo realizado em 4 de janeiro deste ano contra o Bolton Wanderers, um dos torcedores que estava nas arquibancadas do St. James Park era Richard Pym, neto do goleiro Dick Pym.

Apesar de não ter conseguido jogar no Rio de Janeiro por causa de uma contusão sofrida na Argentina, o atleta trouxe duas das bolas usadas nas partidas da excursão.

Hoje em dia, uma delas está num lugar de destaque no museu do clube, que tem uma área dedicada ao Brasil.

Dick Pym jogou no Exeter por mais dois anos. Em 1921, ele foi comprado pelo Bolton Wanderers, time pelo qual disputou três finais da tradicional FA Cup — e ganhou todas, sem tomar nenhum gol.

João da Mata/BBC News Brasil Richard Pym, neto do lendário goleiro do Exeter, conta as memórias que o avô trouxe da expedição pela América do Sul

Em entrevista à BBC News Brasil após a partida, Richard relata que o avô sempre contava histórias sobre a aventura pela América do Sul.

"Essa experiência foi muito significativa na vida dele, e ele guardava essas memórias com carinho", lembra Richard.

"Assim como todo futebolista, meu avô era muito supersticioso. Nunca entendi o motivo, mas ele sempre colocava um pedaço de carvão nas redes do gol que defendia."

Além das bolas, Dick Pym trouxe um souvenir peculiar do Brasil: um papagaio, que não resistiu à viagem ou ao clima da Inglaterra.

"Meu avô então resolveu enterrar a ave debaixo de uma das traves aqui do estádio. Mas, logo na sequência, ele tomou alguns gols. Então decidiu desenterrar o papagaio por achar que ele dava azar", conta Richard.

João da Mata/BBC News Brasil Uma das bolas usadas na excursão de 1914 está hoje guardada no museu do Exeter

O neto do lendário goleiro lembra que o Exeter zarpou de uma Europa em paz — no entanto, quando voltava da América do Sul, viu eclodir a Primeira Guerra Mundial.

No meio do Atlântico, havia uma apreensão entre os tripulantes do navio SS Alcântara sobre as chances de encontrar alguma unidade inimiga e o risco de sofrer bombardeios ou capturas.

A embarcação até foi alvo de bombas — felizmente, elas eram só de alarme e vinham de barcos aliados que estavam próximos da França.

Os jogadores desembarcaram em Liverpool com segurança no dia 9 de agosto de 1914.

Alguns dos atletas amadores que defendiam as cores do Exeter (mas não estavam na viagem) foram logo convocados para lutar na guerra. Foi o caso de George White e Fred Bailey, que morreram nas trincheiras.

Entre os 15 representantes do Exeter que compunham a delegação no tour pela América do Sul, alguns também foram parar na linha de frente do conflito armado.

O atacante Fred Goodwin virou instrutor de lançamento de bombas. Durante uma batalha, sofreu um grave ferimento e nunca mais foi capaz de entrar em campo de novo.

O mesmo aconteceu com o meio-campo Billy Smith, que levou um tiro e precisou amputar uma perna.

"Foi uma grande mudança para todos os jogadores", constata Richard, cujo avô também serviu em um dos regimentos britânicos como instrutor físico.

Exeter City Football Club As arquibancadas do Estádio das Laranjeiras ficaram lotadas para o jogo entre Exeter e Brasil

Resgate do elo perdido

A relação entre Exeter City e Brasil permaneceu em banho-maria por muitas décadas após a partida de 1914.

Mas ela ganhou um novo fôlego no início dos anos 2000, a partir da iniciativa de Ricardo Calçado, um brasileiro que se mudou para Exeter quando tinha 16 anos, em 1996.

"Eu sou do Rio de Janeiro, morei perto do estádio das Laranjeiras e minha família toda frequentava o clube do Fluminense", diz ele.

"Já na minha juventude aqui em Exeter, comecei a visitar o estádio e torcia para o time da cidade", continua Calçado.

Em meados de 2003, o brasileiro passou a trabalhar para fortalecer os vínculos com o Brasil. No ano seguinte, ele virou dirigente do clube.

Em fevereiro de 2004, surgiu uma oportunidade: aconteceu em Dublin um amistoso entre a seleção brasileira e a Irlanda. Na ocasião, Calçado conseguiu marcar uma reunião com representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"O Exeter havia completado seu centenário e seria uma honra para nós receber no St. James Park alguma delegação do Brasil nessas comemorações", sugeriu o brasileiro.

O pedido foi aceito e a CBF enviou uma seleção brasileira de masters (jogadores importantes que já estavam aposentados) para fazer um amistoso na cidade do sudoeste inglês.

O jogo, realizado em 30 de maio de 2004, contou com a participação de grandes ídolos do país, como Dunga, Ricardo Rocha, Jorginho, Paulo Sérgio, Silas, Mazinho e Careca.

O confronto terminou com uma nova vitória verde-amarela pelo placar de 1 a 0, com gol de Careca.

Arquivo Pessoal Ricardo Calçado Jogadores do Brasil master e do Exeter durante amistoso realizado em 2004

"Naquele momento, o clube disputava a quinta divisão inglesa e passava por uma crise financeira absurda, à beira da falência", lembra Calçado.

"E o jogo com o Brasil foi emblemático, pois lotou o estádio, chamou a atenção da imprensa e, de certa maneira, mudou a nossa sorte. A partir dali, demos uma subida maravilhosa, tivemos um melhor equilíbrio financeiro e um aumento de renda."

Essa história ganhou um novo capítulo importante dez anos depois, em 2014, quando se comemorou o centenário daquela primeira partida.

O Exeter City voltou a fazer uma excursão para o Brasil e jogou no Estádio das Laranjeiras.

A partida aconteceu em 20 de julho, mas os adversários desta vez foram os atletas sub-23 do Fluminense e o placar terminou num empate de 0 a 0.

Um dos atletas que vestiu a camisa do Exeter naquele dia foi o jovem Ollie Watkins — atacante que depois representaria a Inglaterra num amistoso contra o Brasil disputado no estádio Wembley em março de 2024.

Arquivo Pessoal Ricardo Calçado Torcedores do Exeter foram ao Rio de Janeiro em 2014 para celebrar o centenário do primeiro jogo

Amigáveis e receptivos

Cerca de 300 torcedores do clube inglês viajaram para o Rio de Janeiro e participaram das comemorações do centenário, em 2014.

Um deles foi Dan Wiseman, que além de torcer pelo clube do coração também foi convidado a registrar o episódio e fez um documentário com as imagens que captou.

"Fiquei muito orgulhoso de poder fazer parte dessa história e criar um filme que registra esse legado", confessa ele.

Apesar de todas as aparentes diferenças culturais, Wiseman vê algumas similaridades importantes entre Exeter e Rio de Janeiro (ou o Brasil).

"Há, claro, o amor pelo futebol e o carinho por essa história conjunta. Mas os brasileiros também são muito receptivos, amigáveis e têm um perfil parecido ao que se encontra nas pessoas que vivem aqui, nessa região oeste da Inglaterra", compara ele.

Em 2015, foi a vez do time de base do Fluminense sub-19 cruzar o Atlântico e visitar a cidade de Exeter para um amistoso, que terminou com uma vitória de 2 a 0 para o time carioca.

Nesse mesmo ano, o clube inglês lançou uma camisa que emula o verde, branco e grená da camisa principal do Fluminense.

Martin Weiler, um torcedor do Exeter que vestia uma camisa verde e amarela e recebia visitantes no museu do clube antes da partida contra o Bolton Wanderers, destaca a "posição singular" do time na história do futebol.

"O fato de sermos os primeiros oponentes do Brasil criou uma relação única e representa uma história fabulosa, da qual temos muito orgulho", diz ele.

"E é incrível ver que esse relacionamento se mantém ao longo do tempo, com as partidas realizadas em 2004, 2014 e 2015."

"Precisamos continuar a contar essa história para as futuras gerações, sobre como esses futebolistas da classe trabalhadora foram ao Brasil tantos anos atrás", complementa ele.

João da Mata/BBC News Brasil Versão de terceira camisa do Exeter lançada em 2015 homenageou o Fluminense

'Nós somos os donos'

Como mencionado no início da reportagem, a memória do jogo contra o Brasil aparece em cada detalhe do St. James Park.

Bandeiras brasileiras de todos os tamanhos estão espalhadas por vários setores do estádio.

A torcida tem um grito de guerra que questiona: Have you ever played Brazil? ("Você já jogou contra o Brasil?", em tradução livre).

Alguns dos envolvidos com o clube lançaram até um musical sobre a partida de 1914, que foi encenado nos teatros de Exeter.

João da Mata/BBC News Brasil Cartaz do musical sobre o jogo de 1914, que foi apresentado em Exeter

Mas há um segundo aspecto que enche de orgulho todos aqueles que apoiam esse time.

Entre os torcedores que pararam para conversar com a reportagem da BBC News Brasil antes, durante e após o jogo no dia 4 de janeiro, uma frase foi repetida à exaustão: "nós somos os donos do clube" ou "o Exeter é controlado pela comunidade".

Uma senhora, que optou por não ser identificada na reportagem, apontou para um conjunto de casas que podiam ser vistas do estádio, na rua de trás da arquibancada que abrigava a torcida adversária.

"Eu moro ali, sou vizinha do estádio. O Exeter City não pertence a nenhum bilionário. Somos nós que cuidamos do nosso clube", afirmou ela.

De fato, o time está organizado de uma forma que os próprios torcedores contribuem para a gestão e decidem os rumos, por meio de uma diretoria e um grupo de gerenciamento das atividades.

João da Mata/BBC News Brasil Placa nas paredes do estádio St. James Park lembra do jogo entre Brasil e Exeter de 1914

Calçado avalia que essa espécie de "atitude de dono" pode ser observada nos mínimos detalhes do dia a dia do clube.

"Lembro de uma partida aqui no St. James Park em que perdemos de 3 a 0 e, assim que acabou o jogo, vi um senhor junto com o neto varrendo o estádio, com um sorriso no rosto. Todos aqui têm a sensação de que o clube é nosso e precisamos cuidar dele", diz.

"A questão vai muito além do resultado. O importante é a comunidade", complementa ele.

Entre fãs do time inglês, não há dúvidas sobre a necessidade de continuar a celebrar essa "relação única" com nosso país.

"Esperamos por novas oportunidades para visitar o Brasil e queremos que mais brasileiros venham até Exeter", convida Weiler.

João da Mata/BBC Brasil Diversas bandeiras do Brasil foram amarradas nos alambrados do estádio do Exeter

Calçado, que hoje atua como embaixador do clube inglês, detalha algumas iniciativas em andamento e projeta ações que podem render novos frutos no futuro.

O Exeter, por exemplo, dá apoio a alguns projetos filantrópicos no Brasil e os fundos arrecadados com os torcedores ajudaram a construir uma escola na cidade de Santana do Deserto, em Minas Gerais.

O brasileiro também lidera um projeto chamado Terra F.C., que pretende criar uma aliança entre clubes de futebol do mundo inteiro para conscientizar torcedores sobre mudanças climáticas e sustentabilidade.

"Nós começamos a campanha no Rio de Janeiro durante o G20. Nosso projeto piloto envolveu Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, e teve a visita do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, no Estádio das Laranjeiras", informa ele.

"Nós pretendemos ampliar esses contatos e conexões para outros clubes nacionais e internacionais. O Exeter, claro, faz parte desta coalizão, até pelo vínculo que existe com o Brasil."

Arquivo pessoal Ricardo Calçado O primeiro ministro britânico, Keir Starmer (à esquerda) participou das ações do projeto Terra F.C., liderado por Calçado (à direita)

Ainda em 2025, Calçado pretende realizar a primeira conferência do futebol pelo clima e continuar essa discussão durante a COP 30, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas que vai acontecer em Belém do Pará no final do ano.

"O futebol pode ser uma grande ferramenta de transformação socioambiental. E o Exeter está aberto para cooperar cada vez mais com os brasileiros", conclui ele.