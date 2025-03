Por que Israel bloqueou entrada de qualquer ajuda humanitária em Gaza

EPA Palestinos em Gaza sofrem para reconstruir as suas vidas diante do frágil cessar-fogo Israel bloqueou a entrada de qualquer ajuda humanitária na Faixa de Gaza, exigindo que o Hamas concorde com um plano dos EUA para uma extensão do cessar-fogo. A primeira fase do cessar-fogo acordado entre as duas partes expirou no sábado (1/3). O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o Hamas até agora se recusou a aceitar uma extensão temporária proposta pelo enviado de Donald Trump, Steve Witkoff.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um porta-voz do Hamas disse que bloquear suprimentos para Gaza era "chantagem barata" e um "golpe" no acordo de cessar-fogo. O grupo pediu que os mediadores interviessem no caso.

O Hamas quer que a fase dois do acordo prossiga conforme negociado originalmente, com a libertação de reféns e prisioneiros palestinos e a retirada das forças israelenses de Gaza. O grupo palestino disse anteriormente que não concordaria com nenhuma extensão da fase um sem garantias dos mediadores dos EUA, do Catar e do Egito de que a fase dois eventualmente ocorreria. "Com o fim da Fase 1 do acordo de reféns, e à luz da recusa do Hamas em aceitar o esboço de Witkoff para continuar as negociações - com o qual Israel concordou - o primeiro-ministro Netanyahu decidiu que, a partir desta manhã, toda a entrada de bens e suprimentos na Faixa de Gaza cessará", diz a declaração do gabinete de Netanyahu sobre o tema.

"Israel não permitirá um cessar-fogo sem a libertação de nossos reféns. Se o Hamas continuar sua recusa, haverá mais consequências." Já o porta-voz do Hamas disse que "a decisão de Netanyahu de interromper a ajuda para Gaza mostra mais uma vez a face feia da ocupação israelense." "A comunidade internacional deve pressionar o governo israelense para parar de matar nosso povo de fome."

Quais os planos do mundo árabe para a reconstrução da Faixa de Gaza? Na noite de sábado, o gabinete de Netanyahu disse que Israel concordou com uma proposta dos EUA para que o cessar-fogo continuasse por cerca de seis semanas durante os períodos do Ramadã muçulmano e da Páscoa judaica. Se, no final deste período, as negociações chegassem a um beco sem saída, Israel se reservaria o direito de voltar à guerra. A proposta de Witkoff, enviado dos EUA, não foi aberta ao público. De acordo com Israel, ela começaria com a libertação de metade de todos os reféns vivos e mortos restantes.

Witkoff propôs a extensão de seis semanas após se convencer de que mais tempo era necessário para tentar superar as diferenças entre Israel e o Hamas sobre as condições para o fim da guerra, de acordo com a declaração anterior do gabinete de Netanyahu. Israel iniciaria imediatamente as negociações sobre isso se o Hamas mudasse sua posição sobre a extensão de seis semanas do cessar-fogo, disse o gabinete de Netanyahu. Agências humanitárias confirmaram que nenhum caminhão de ajuda foi autorizado a entrar em Gaza na manhã deste domingo.