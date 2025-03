'Foi muito grosseiro': o que ucranianos acharam de conflito entre Trump e Zelensky

Para aqueles que assistiam o desenrolar dos fatos a partir da capital Kiev, o futuro do país estava em jogo.

Independentemente de o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ter sido vítima de uma emboscada — ou se deveria ter sido mais diplomático no Salão Oval — a reunião de sexta-feira (28/2) foi desastrosa para a Ucrânia .

Reuters Zelensky (à esquerda) sai da Casa Branca sem assinar acordo com Trump

"Foi uma conversa com fortes emoções, mas eu entendo nosso presidente", conta Yulia, ao lado da catedral de Santa Sofia.

Antes da invasão em larga escala iniciada em 2022 , o índice de aprovação do presidente Zelensky estava em 37%. Depois, esse número disparou para 90%.

Antes de Donald Trump retornar à presidência dos Estados Unidos no início de 2025, essa porcentagem havia caído para 52%.

A pergunta agora é como as últimas 24 horas afetarão a popularidade do presidente Zelensky.

"Quando a situação piora, temos outra união em torno da bandeira ucraniana", explica Volodymyr Paniotto, diretor do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, que conduziu algumas das pesquisas de popularidade citadas anteriormente.

A popularidade dos líderes mundiais geralmente diminui com o tempo, e Paniotto entende que Zelensky não passou imune por esse fenômeno.

As avaliações do trabalho dele foram especialmente afetadas pela contraofensiva fracassada da Ucrânia em 2023 e demissão, cerca de um ano depois, do popular comandante-chefe das forças armadas ucranianas, Valeriy Zaluzhnyi.