Como era a vida de Gene Hackman antes de morrer: pilates, pintura e passeios de bike

Getty Images Conhecido por seus papéis como pistoleiro e cowboy, Gene Hackman passou a aposentadoria na pequena cidade de Santa Fé, no Estado do Novo México Gene Hackman era uma pessoa normal em Santa Fé, nos Estados Unidos. E ele realmente amava isso. Moradores da cidade localizada no Estado do Novo México lembram que ficaram animados em receber uma celebridade tão importante na comunidade quando ele e a esposa Betsy Arakawa se mudaram para o local há mais de 20 anos, mas sempre o trataram como qualquer outra pessoa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Ele não era famoso aqui" foi a frase que a reportagem da BBC News mais ouviu ao perguntar aos moradores sobre o motivo pelo qual a estrela de cinema escolheu chamar a capital do Novo México de lar.

Eles descrevem um homem pé no chão e falante, que apoiava os negócios locais e apreciava a cena artística local. Todos ali têm uma história a contar sobre Hackman, que foi encontrado morto ao lado de sua esposa e seu cachorro em casa na tranquila cidade do deserto no início desta semana. 'Você não percebia que estava falando com uma celebridade' Hackman era amante das artes e pintor, então ele se encaixou muito bem: Santa Fé é conhecida por sua arquitetura icônica de adobe e abriga mais de 250 galerias.

Tudo em Santa Fé é colorido, desde as tapeçarias penduradas nas paredes das lojas até as roupas que as pessoas usam. Há murais em quase todos os becos e arte de rua feita em metal nas ruas. Hackman imediatamente se envolveu com museus de arte locais, principalmente como membro do conselho de diretores do Museu Georgia O'Keeffe, enquanto Arakawa tinha uma loja de artigos de luxo para casas e colaborava com artistas em vários projetos.

As pinturas de Hackman são exibidas com destaque em restaurantes locais, e há alguns moradores sortudos que as têm penduradas em suas casas. Uma dessas pessoas é Stuart Ashman, o diretor executivo da galeria Artes de Cuba. BBC Santa Fé abriga mais de 200 galerias de arte Ashman conheceu Hackman em uma reunião de artes da comunidade.

Ele estava atrasado e havia um único assento disponível quando chegou, justamente ao lado da estrela de Hollywood. Eles apertaram as mãos e isso deu início a duas décadas de amizade. "Ele era tão pé no chão que você não percebia que estava falando com uma celebridade. Ele estava mais interessado em você do que em falar sobre si mesmo", diz Ashman.