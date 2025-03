Acidentes de avião estão ficando mais frequentes?

No Brasil, um avião de pequeno porte caiu no centro de Gramado (RS), na manhã de 22 de dezembro de 2024, e matou 10 pessoas.

No início de janeiro, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas, quando um avião de pequeno porte tentava pousar em Ubatuba, no litoral de São Paulo.

Na manhã de 7 de fevereiro, outra aeronave de pequeno porte caiu no bairro da Barra Funda, na capital paulista. As duas pessoas a bordo do avião morreram no acidente.

As pesquisas sobre o assunto são limitadas, mas uma enquete recente da agência de notícias Associated Press indicou que as imagens chocantes de acidentes trouxeram algum prejuízo para a confiança na aviação de certos consumidores americanos.