Trump acusa Zelensky de ser desrespeitoso e brincar com a Terceira Guerra Mundial

Presidentes dos EUA e da Ucrânia bateram boca durante encontro no Salão Oval, na sede do governo americano em Washington

Getty Images Trump e Zelensky bateram boca durante encontro na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta sexta-feira (28/2) o colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, de estar "brincando com a Terceira Guerra Mundial".

Os dois líderes protagonizaram um tenso debate no Salão Oval da Casa Branca diante da imprensa, com a presença do vice-presidente americano JD Vance.