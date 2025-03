Quem é Rafael Caro Quintero, o 'narco dos narcos' que foi extraditado aos EUA

Reuters Os EUA chegaram a oferecer até US$ 20 milhões por informações que ajudassem a capturar Caro Quintero O México extraditou 29 prisioneiros acusados ​​de crimes relacionados ao narcotráfico para os Estados Unidos. Entre eles, está o chamado "narco dos narcos", Rafael Caro Quintero, que as autoridades americanas tentam levar à justiça há 40 anos, segundo declarações dos governos americano e mexicano.

Isso acontece depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou no início deste ano impor tarifas sobre as importações do México, acusando o país de não combater o tráfico de drogas e a migração em massa. "Esta ação faz parte do trabalho de coordenação, cooperação e reciprocidade bilateral no âmbito do respeito à soberania de ambas as nações", afirmou uma declaração do Ministério das Relações Exteriores do México na quinta-feira (27/2), anunciando a extradição. Posteriormente, a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, emitiu sua própria declaração dizendo: "Como o presidente Trump deixou claro, os cartéis são grupos terroristas, e este Departamento de Justiça se dedica a destruir cartéis e gangues transnacionais".

"Processaremos estes criminosos com todo o rigor da lei em homenagem aos bravos representantes da lei que dedicaram suas carreiras — e, em alguns casos, deram suas vidas — para proteger pessoas inocentes do flagelo dos cartéis violentos", acrescentou. Reuters Caro Quintero acompanhado por agentes do FBI, a polícia federal americana, ao chegar ao aeroporto de Nova York após ser extraditado Quem é Rafael Caro Quintero Caro Quintero é um dos membros fundadores do Cartel de Guadalajara, e uma figura central na criação do tráfico de drogas mexicano moderno. Na década de 1980, ele já era conhecido como o maior produtor de maconha do México e, já naquela época, as autoridades mexicanas e americanas estimavam sua fortuna em US$ 500 milhões.

Uma de suas propriedades foi palco da maior operação de combate às drogas da história do país: mais de 10.000 toneladas de maconha cultivadas no rancho El Búfalo foram destruídas. Caro Quintero ordenou, então, o sequestro do homem que descobriu o carregamento, o agente Enrique "Kiki" Camarena Salazar, do Departamento de Combate às Drogas dos EUA (DEA, na sigla em inglês), assim como do piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. Ambos foram torturados e assassinados. A morte do policial americano, em 1985, provocou uma das crises mais profundas no relacionamento entre os EUA e o México.

Mas também marcou o combate às drogas por parte do governo de Washington. DEA Rafael Caro Quintero foi líder do Cartel de Guadalajara no México Assim como outros conhecidos chefes do narcotráfico mexicanos, Caro Quintero nasceu no município de Badiraguato, no Estado de Sinaloa. Em entrevista à jornalista Anabel Hernández, o chefe do tráfico confessou que sua família era muito pobre, e que ele foi forçado a cultivar maconha após a morte do pai porque, segundo ele, não havia outra maneira de sustentá-la.