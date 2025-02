O acordo sobre minerais raros que Trump e Zelensky não assinaram após reunião tensa em Washington

Na véspera do encontro, um funcionário do alto escalão do governo ucraniano disse à BBC que a Ucrânia havia concordado com os termos do acordo propostos pelos EUA.

Esperava-se que os presidentes assinassem o acordo na reunião desta sexta.

Segundo relatos na imprensa, Washington havia recuado de sua demanda inicial pelo direito a US$ 500 bilhões (cerca de R$ 2,8 trilhões) em receita potencial pela utilização dos recursos naturais, mas não havia dado garantias firmes de segurança à Ucrânia, que está devastada pela guerra com a Rússia.