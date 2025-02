Lula nomeia Gleisi Hoffmann para Relações Institucionais e dá seguimento à reforma ministerial

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Enquanto médico, estou pronto para fazer esse processo com a minúcia de um diagnóstico, analisando cada detalhe para garantir continuidade e eficiência do trabalho da ministra e caminhar em direção ao compromisso do presidente Lula e da minha obsessão pessoal: Reduzir as filas de espera e assegurar um atendimento mais rápido e digno para quem precisa do SUS", escreveu Padilha em sua conta no X, na quinta-feira.