'Efeito Elon Musk': o que explica queda de vendas da Tesla na Europa e derretimento de ações na bolsa

Getty Images Musk ganhou uma motosserra há alguns dias do presidente da Argentina A montadora de carros elétricos Tesla não está tendo um bom começo de ano em 2025. As vendas da empresa do bilionário Elon Musk caíram mais de 45% em janeiro na União Europeia e no Reino Unido, enquanto na China, um dos seus maiores mercados, caíram 11%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O desempenho da Tesla na Europa contrasta com os números de vendas de carros elétricos no continente, que aumentaram mais de um terço no mês passado.

Além disso, houve queda acentuada no preço das ações da montadora, que desabaram 30% somente em fevereiro e mais de 40% desde a máxima histórica atingida em meados de dezembro. A queda do preço das ações da Tesla nesta semana fez com que o valor de mercado da empresa caísse abaixo de US$ 1 trilhão pela primeira vez desde novembro do ano passado. Segundo analistas, a situação atual da Tesla pode ser explicada em parte pela forte concorrência que a empresa tem enfrentado na Europa nos últimos anos por parte de fabricantes na China, que oferecem veículos elétricos mais baratos e com desempenho semelhante.

Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell, acredita que a concorrência é o principal fator no declínio das vendas da Tesla em janeiro. No entanto, de acordo com Mould, alguns compradores podem estar decidindo não comprar carros Tesla por causa do perfil cada vez mais politizado de Elon Musk. Getty Images Um carro Tesla com um adesivo que diz: "Comprei antes de Elon enlouquecer". Elon Musk mais politizado Musk se tornou um dos aliados mais próximos do presidente dos EUA, Donald Trump, financiando sua campanha presidencial de 2024 com centenas de milhões de dólares e agora assumindo a liderança do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês). No Doge, Musk tenta promover profundos cortes nos gastos federais e demissões em massa de funcionários públicos.

O homem mais rico do mundo também recentemente demonstrou apoio ao partido da direita radical AfD da Alemanha, parabenizando sua líder depois que o partido obteve seus melhores resultados na eleição de domingo (23/2). Ao falar sobre política da Europa, Musk também atacou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e foi acusado de incitar violentos protestos anti-imigração que abalaram o Reino Unido no ano passado. Após essas polêmicas, e depois do polêmico gesto de Musk com o braço levantado após a posse de Trump em 20 de janeiro — que muitos interpretaram como uma saudação fascista —, imagens de carros e concessionárias da Tesla vandalizados com pichações contra o homem mais rico do mundo têm circulado nas redes sociais.

Também houve vários depoimentos na imprensa europeia e americana de proprietários de Tesla que decidiram se livrar de seus veículos devido ao crescente perfil politizado de Musk. Alguns dias atrás, um grupo britânico chamado "Everyone Hates Elon" exibiu um cartaz em um ponto de ônibus de Londres com uma foto de Musk com o braço levantado e o slogan "Tesla the Swasticar". A imagem era acompanhada da frase: "Vai de 0 a 1939 em três segundos", uma alusão ao ano em que começou a Segunda Guerra Mundial. Alguns donos de Teslas colocaram adesivos que dizem coisas como: "Comprei isso antes de Elon enlouquecer".