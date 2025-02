Comissão da Câmara dos EUA convoca big techs a compartilhar provas de 'censura internacional' de Brasil, Europa e Austrália

Reprodução O presidente dos EUA, Donald Trump, e os donos da Rumble, Chris Pavlovski, do X, Elon Musk, além de Dana White, presidente do UFC A comissão de Justiça da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos convocou, nesta quarta 26/2, os sete CEOs das maiores big techs do país a compartilharem com deputados americanos documentos que provem "como a censura internacional tem ferido as liberdades civis americanas", segundo nota da própria Comissão. No texto, o presidente do colegiado, deputado Jim Jordan, cita nominalmente o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil como exemplos da questão.

O projeto, de autoria do deputado republicano Darrell Issa, foi criado no fim do ano passado, quando a rede X, do bilionário Elon Musk, chegou a ser bloqueada no Brasil por descumprir decisões judiciais. A motivação declarada da proposta era atingir Moraes. O projeto irá ao plenário na Câmara, onde os republicanos contam com estreita maioria. Ainda nesta quarta-feira, 26/2, o Departamento de Estado acusou o Brasil de censura em alusão às disputas judiciais recentes de X e Rumble no judiciário brasileiro. A Rumble, plataforma de vídeos popular entre usuários de direita, está atualmente bloqueada em território brasileiro.

Em resposta, em nota do Itamaraty, o governo brasileiro afirmou "rejeitar" a politização das decisões judiciais brasileiras e argumentou que o governo americano "distorce o sentido" das ordens de Moraes. Agora, com a ação do presidente da Comissão de Justiça da Câmara, o deputado republicano Jim Jordan, um novo capítulo desta crise deve ser aberto. Além do Brasil, são alvos de críticas países como o Canadá, a Austrália e o Reino Unido, além do bloco da União Europeia. Todos discutem ou já implementaram formas de regular a atuação das redes sociais nestes países.

São alvos da intimação da Câmara os executivos Sundar Pichai, da Alphabet (Google), Andrew Jassy, da Amazon, Tim Cook, da Apple, Mark Zuckerberg, da Meta (Facebook, Instagram e Whatsapp), Satya Nadella, da Microsoft, Christopher Pavlovski, da Rumble, Linda Yaccarino, do X (ex-twitter), além do responsável pelo Tiktok nos EUA, não definido nos documentos tornados públicos pela Comissão. Em menor ou maior grau, as big techs têm mostrado apoio à atual gestão do presidente dos EUA Donald Trump, ele próprio dono de uma rede social, a Truth Social, controlada pela empresa Trump Media, que atualmente processa Moraes em um Tribunal na Flórida. Ao explicar a convocação, que é obrigatória, a nota da Comissão de Justiça afirma que "as intimações são necessárias para permitir que empresas divulguem documentos ao Comitê sem interferência de governos estrangeiros". Entre os documentos estariam, por exemplo, decisões do ministro Alexandre de Moraes cobertas por sigilo judicial.

Na carta de intimação às bigh techs, a Comissão da Câmara dos EUA afirma que "as empresas americanas estão soando o alarme sobre como a censura estrangeira prejudica liberdades civis americanas". E cita, como primeiro exemplo desta tese, que "o X rejeitou ordens judiciais ilegais no Brasil e Austrália obrigando a remoção de conteúdo global". Elon Musk foi o principal doador da campanha de Trump e dirige hoje o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) da gestão. Na semana passada, o X foi multado em R$ 8 milhões por Moraes por deixar de cumprir ordens judiciais. Em outro techo, o documento da Câmara dos EUA cita nominalmente Moraes: "no Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes emitiu, sob sigilo, ordens ilegais que forçam as empresas americanas a remover grandes quantidades de conteúdo ou enfrentar multas e ser banido do país".