'Tive que viajar de avião ao lado do corpo de uma mulher que morreu no voo'

A tripulação colocou o corpo de uma passageira que morreu durante o voo em um assento vazio ao lado do passageiro.

Mitchell Ring e Jennifer Colin, que estavam viajando de férias para Veneza , disseram ao Channel 9, canal australiano de televisão, que uma mulher havia morrido no corredor da aeronave, ao lado deles, durante o voo de Melbourne, na Austrália , para Doha, no Catar .

O casal afirma que a tripulação colocou o corpo dela, coberto com cobertores, ao lado de Ring durante as quatro horas restantes do voo, sem oferecer para mudá-lo de lugar, apesar de haver assentos vazios.