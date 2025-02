Milei e $Libra: quem é Hayden Davis, o empresário pivô do escândalo de criptomoedas que teria dito que 'controla' presidente da Argentina

X/JMilei Hayden Mark Davis e Javier Milei se reuniram em 30 de janeiro em Buenos Aires A primeira vez que muitos argentinos viram o rosto de Hayden Mark Davis foi em 30 de janeiro deste ano. Naquele dia, o presidente da Argentina, Javier Milei, teve uma reunião na Casa Rosada com o americano de 35 anos, que é CEO da Kelsier Ventures, uma empresa de consultoria e investimentos em criptomoedas e negócios digitais.

"Hoje tivemos uma conversa muito interessante com o empresário Hayden Mark Davis, que estava me assessorando sobre o impacto e as aplicações da tecnologia blockchain e da inteligência artificial no país. Continuamos trabalhando para acelerar o desenvolvimento tecnológico argentino, e fazer da Argentina uma potência tecnológica global", escreveu Milei no X (antigo Twitter), anexando uma foto com Davis.

Davis não era uma figura com um nome bem estabelecido no setor de criptomoedas, diz Santiago Siri, especialista neste tipo de tecnologia, à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC. Vê-lo ao lado do presidente, e perceber que Milei estava recebendo conselhos de alguém praticamente desconhecido, despertou a curiosidade deste especialista argentino, que se propôs a saber mais sobre Davis. "Não havia nenhuma informação a respeito. E no século 21, no ano de 2025, apagar seu rastro digital é uma coisa muito difícil de fazer, exigindo um esforço deliberado. Isso já levanta alguns sinais de alerta", conta Siri.

No próprio dia 30 de janeiro, ele postou uma mensagem no X sugerindo a natureza estranha do encontro. "Será um cara que vai ser usado para criar uma moeda Milei? Vamos torcer para que não seja outra CoinX", escreveu Siri, referindo-se a um projeto de investimento digital fracassado que Milei promoveu em 2022, e do qual se desvinculou posteriormente. Mas desde o fim de semana, o nome de Hayden Davis tem sido um dos que mais reverberam na Argentina, depois que o lançamento fracassado da criptomoeda $LIBRA levou, segundo veículos argentinos, dezenas de milhares de investidores a perderem quase US$ 90 milhões em questão de minutos.

X/JMilei Milei usou sua conta X para 'divulgar' o lançamento da $LIBRA. A mensagem foi apagada logo depois Milei postou uma mensagem no X na última sexta-feira (14/2), divulgando — de acordo com sua defesa pessoal — a $LIBRA como um projeto de investimento que forneceria fundos para empreendimentos na Argentina. Pouco tempo depois, ele deletou a mensagem, alegando que "não conhecia os detalhes do projeto". Quando ele excluiu a mensagem, o valor da moeda já havia registrado uma alta de 1.300% e uma queda semelhante, o que levou aqueles que venderam suas moedas quando estava em alta a embolsar milhões de dólares, e todos os demais que não fizeram isso, a perdas astronômicas quando o valor despencou.

Mas, desde então, muitos indícios levam à conclusão de que Milei e seu círculo próximo, que inclui sua irmã e braço direito no governo, Karina Milei, tinham algum grau de conhecimento do projeto $LIBRA, com o qual o presidente, envolvido no escândalo, agora diz não ter nenhuma ligação. O papel de Davis Antes da aparição de Davis na Casa Rosada em 30 de janeiro, pouco se sabia sobre o empresário de criptomoedas americano. Em uma entrevista recente, ele afirmou ter participado do lançamento da criptomoeda da primeira-dama dos EUA, Melania Trump, chamada $MELANIA. Sua alegação, no entanto, não pode ser corroborada de forma independente.