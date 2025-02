Divisão do átomo: quem foi o primeiro a conseguir e por que não é fácil saber?

Quase um século depois, em 1897, Joseph John Thomson (1856-1940), também de Manchester, descobriu o elétron. Ele trabalhava na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Com isso, Thomson comprovou que o átomo tem partes componentes menores.

Rutherford fez uma série de descobertas sobre a natureza do átomo. Trabalhando em conjunto com seus colegas Hans Geiger (1882-1945) e Ernest Marsden (1889-1970), ele apresentou um modelo planetário do átomo em 1911.

Esta descoberta abriu as portas para as hipóteses e experimentações subatômicas.

Ele explica que Rutherford mostrou pela primeira vez "que é possível realizar este tipo de reações nucleares, fazendo uma coisa colidir na outra e produzindo algo novo. Isso nunca havia sido feito antes."

Rutherford não usou o termo divisão. Ele chamou o processo de "desintegração".

Ele escreveu, em dezembro de 1917, que acreditava que seus experimentos "em última análise, seriam de grande importância" e "ajudariam muito a desvendar o caráter e a distribuição das forças próximas ao núcleo".

"Também estou tentando romper o átomo com este método", acrescentou ele. "Em um caso, os resultados pareceram promissores, mas será necessário muito trabalho para ter certeza."

O que aconteceu em seguida?

O professor de história James Sumner afirmou que o trabalho de Rutherford certamente foi "um desenvolvimento conceitual fundamental", mas foi menos sobre "divisão" e mais sobre como "transformar um elemento em outro".

Mas Rutherford estava longe de encerrar seus experimentos com o átomo. Ele retornou à Universidade de Cambridge em 1919 como diretor do Laboratório de Cavendish, mantido pela instituição. E supervisionou as primeiras tentativas deliberadas de "dividir" o núcleo do átomo.

Getty Images Ernest Walton, Ernest Rutherford e James Cockcroft trabalharam juntos na Universidade de Cambridge, no Reino Unido

Cliff conta que, sob a liderança de Rutherford, os alunos John Cockcroft (1897-1967) e Ernest Walton (1903-1995) construíram, em 1932, um dos primeiros aceleradores de partículas do mundo – uma máquina poderosa que "literalmente dividiu o átomo ao meio".

Ele declarou, para compreensão geral, que "um ser humano como Prometeu esmagou o átomo em pedaços, foi o que aconteceu".

Mas Sumner afirma que aquele "não foi o tipo de divisão do átomo que levou à energia nuclear e às bombas atômicas". Isso, segundo ele, "viria ainda um pouco mais tarde".

Por que os cientistas americanos talvez tenham razão?

O conhecimento de muitas pessoas sobre a ciência atômica passa pela lente do ultrassecreto Projeto Manhattan, principalmente depois do filme vencedor do Oscar que tratava do projeto e de uma das suas figuras mais proeminentes, J. Robert Oppenheimer (1904-1967).

O projeto de pesquisa e desenvolvimento americano foi criado em 1942. Seu objetivo era produzir as primeiras armas nucleares a utilizar a potência atômica.

Sumner explica que, embora fosse sediado e financiado nos Estados Unidos, o projeto era composto por cientistas de todo o mundo, que "atravessaram as fronteiras nacionais para colaborar".

Entre os recrutados por Oppenheimer para a equipe, estava o físico italiano Enrico Fermi (1901-1954). Afirmava-se que ele teria sido o primeiro a dividir o átomo durante seus experimentos em Roma, na Itália. Ele partiu um núcleo em duas ou mais partes menores em 1934.

Getty Images Fermi construiu o primeiro reator nuclear em Chicago, nos Estados Unidos, depois de fugir da Itália no início da Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

Os químicos alemães Otto Hahn (1879-1968), ex-aluno de Rutherford, e Fritz Strassmann (1902-1980), repetiram seus experimentos pelos quatro anos seguintes. E, em 1938, perceberam que Fermi havia descoberto a fissão nuclear.

A fissão ocorre quando o núcleo de elementos instáveis, como urânio e plutônio, se divide, liberando grandes quantidades de energia.

Fermi fugiu da Itália em 1939. Ao chegar a Chicago, nos Estados Unidos, ele construiu o primeiro reator nuclear. O aparelho induziu e controlou uma reação nuclear em cadeia, fazendo com que átomos de urânio se dividissem continuamente.

Este trabalho e os anteriores de Rutherford formaram a base para a criação de armas atômicas, que aproveitariam o processo de fissão nuclear com efeitos devastadores.

Para Cliff, o Projeto Manhattan foi "uma espécie de industrialização daquela ciência para produzir algo que realmente trouxe enorme impacto para o planeta".

Qual foi o resultado?

Independentemente de quem dividiu o átomo primeiro, o trabalho de Rutherford, Walton, Cockcroft, Oppenheimer, Fermi, Geiger, Marsden e uma série de outros cientistas pioneiros abriu o caminho para a era nuclear e o maior experimento científico da história da humanidade.

O Grande Colisor de Hádrons (LHC, na sigla em inglês), um enorme acelerador de partículas, foi construído sob os Alpes entre 1998 e 2008, para esmagar átomos e estudar os resultados.

Ele trouxe descobertas como o bóson de Higgs, a chamada "partícula de Deus". E continua a permitir que os cientistas investiguem cada vez mais o mundo subatômico.

Reuters O trabalho de Rutherford gerou a ciência que, hoje, é utilizada no LHC, na fronteira entre a França e a Suíça

Cliff trabalha na sede do Cern (sigla em francês que designa a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear) no LHC. Ele afirma que o trabalho se dedica a descobrir as "partículas fundamentais que compõem o universo e que ainda não descobrimos".

Um exemplo é a matéria escura, uma substância invisível que representa 80% de toda a matéria e "para a qual todos adorariam encontrar uma explicação".

Para ele, estes esforços "são herança direta" dos primeiros experimentos de Rutherford, agora "em uma escala que ele nunca poderia ter imaginado".