'Ainda Estou Aqui': 'A gente festeja um Oscar, mas é uma denúncia de assassinato', diz filha de Rubens e Eunice Paiva

Reprodução Brasil tem expectativas com a indicação de Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles

No domingo (2/03), milhões de pessoas em todo o Brasil e no mundo vão voltar suas atenções à premiação do Oscar. Entre os brasileiros, as expectativas estão em torno da possibilidade de o filme "Ainda estou aqui" vencer alguma das três categorias para as quais ele foi indicado, feito inédito no cinema brasileiro.

Entre os torcedores mais conhecidos do filme está uma das principais personagens da história que deu origem ao filme: Eliana Paiva, 70. Ela é uma das cinco filhas do deputado federal cassado Rubens e de Maria Eunice Paiva, personagem principal da obra, e que, assim como a mãe, foi detida pela ditadura militar logo após a prisão do pai.