Sai Nísia, entra Padilha na Saúde: o que se sabe sobre a reforma ministerial de Lula

A troca será oficializada após o carnaval, no dia 6 de março, segundo comunicado do Palácio do Planalto. Ainda não foi anunciado quem substituirá Padilha. Um dos nomes cotados é o da presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann.