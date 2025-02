Por que petróleo na Amazônia entrou no cálculo de Lula para eleição de 2026

Ricardo Stuckert/Presidência da República Embusca de apoio político no Congresso e no Amapá, Lula faz acenos a presidente do Senado, Davi Alcolumbre e defende pesquisas sobre petróleo no Estado Quando embarcou para o Amapá, na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha na bagagem dois grandes objetivos. O primeiro era intensificar seu périplo pelo Brasil em um momento de baixa popularidade.

Em dois meses, a aprovação de Lula caiu de 35% para 24%, segundo o Datafolha, o menor índice de todos os seus mandatos. A reprovação também atingiu recorde, passando de 34% a 41%.

O segundo, estreitar sua relação com um dos homens mais poderosos da República: o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), eleito pela segunda vez para o cargo no início de fevereiro. Em um palanque montado para uma plateia selecionada, Lula cumpriu o plano com um discurso que agradou Alcolumbre e a classe política local, mas deixou ambientalistas contrariados e preocupados. "Ninguém pode proibir que a gente deixe o Amapá pobre se tiver petróleo aqui", disse Lula.

Sem mencionar diretamente o tema, Alcolumbre disse que "o mundo" não estaria em condições de cobrar compromissos ambientais do Amapá. "Não venha o mundo cantar de galo em relação à nossa capacidade de preservar. O mundo não pode impor ao Amapá nada na relação da preservação e manutenção do meio ambiente", disse o senador. As declarações de Lula e Alcolumbre foram uma alusão clara à exploração de petróleo na bacia sedimentar da Foz do Amazonas, uma região localizada a 500 quilômetros da costa do Amapá.

O Amapá vive a expectativa em torno dos supostos benefícios da possível exploração de petróleo na região. O Estado tinha 33% da sua população vivendo em pobreza extrema, média superior à brasileira, de 27,5%, segundo cálculos do Instituto Jones dos Santos Neves (IJNS), com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As pesquisas sobre petróleo na região, no entanto, estão paralisadas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama).