'Perdi US$ 6 mil, amigos perderam até US$ 100 mil, mas teve quem ganhou muita grana': a criptomoeda que virou escândalo para Milei

Cedida Clemente Varas Collado é um dos afetados pelo 'mega golpe das criptomoedas' na Argentina No momento em que o presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou em suas redes sociais o lançamento de uma nova criptomoeda, Clemente Varas Collado, de 25 anos, investiu US$ 12 mil (R$ 68,4 mil) rapidamente. Algumas horas depois, Clemente havia perdido a metade.

Não parecia uma memecoin [criptomoeda originada de um meme da internet], mas algo mais sério", diz à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC, o investidor chileno radicado em Miami.

De acordo com uma denúncia penal apresentada na segunda-feira (17/2) na Argentina, Milei teria integrado uma "associação ilícita" que gerou prejuízo a "mais de 40 mil pessoas, com perdas superiores a US$ 4 bilhões". Milei nega as acusações e afirma que não são mais de 5 mil as pessoas afetadas. "O mundo das criptomoedas entrou em colapso depois disso. Muitas pessoas perderam muito dinheiro", diz Varas, que visitou Buenos Aires em outubro passado para participar do Argentina Fintech Forum 2024, um evento da indústria de tecnologia financeira. Getty Images 'O mundo das criptomoedas entrou em colapso', diz Varas Collado "Milei é alguém que é muito respeitado no mundo das criptomoedas", diz ele, e afirma que isso afeta negativamente a imagem internacional do presidente argentino no mundo das finanças.

De todo modo, para ele não se trata de uma tentativa de fraude por parte do mandatário, mas sim de uma possível falta de informação. Algumas horas depois, a primeira entrevista com Milei foi publicada na imprensa local após o escândalo. Nela, o presidente disse: "Se você vai ao cassino e perde dinheiro, qual é a reclamação, se você sabia que ele tinha essas características?" YouTube Hayden Mark Davis, o criador da criptomoeda, se manifestou em suas redes sociais após o escândalo BBC News Mundo - Por que você investiu nessa criptomoeda?

Clemente Varas Collado - Porque na sexta-feira à tarde, vi que Milei estava promovendo-a em sua conta do X [antigo Twitter]. Pensei que fosse outra versão das memecoins de Donald Trump, que era um projeto apoiado por Milei para explorar o mundo das criptos, e pensei que a $LIBRA fosse parte desse plano. Então, com toda essa informação, decidi comprar essa moeda e investir dinheiro.

BBC News Mundo - Você perdeu muito dinheiro? Varas - Perdi a metade. Investi US$ 12 mil. Tenho amigos que perderam até US$ 100 mil, pessoas que tinham ido muito bem com as moedas de Trump. BBC News Mundo - O risco do investimento era muito alto...