Os bilhões de dólares em minerais na Ucrânia que Trump está mais perto de alcançar

"Nós realmente concordamos com uma série de boas emendas e vemos isso como um resultado positivo", disse o funcionário, sem fornecer mais detalhes.

A Ucrânia concordou com os termos de um grande acordo com os Estados Unidos envolvendo mineirais , segundo disse um funcionário de alto escalão em Kiev à BBC.

Relatos na imprensa dizem que Washington retirou sua demanda inicial pelo direito a US$ 500 bilhões (cerca de R$ 2,8 trilhões) em receita potencial pela utilização dos recursos naturais, mas não deu garantias firmes de segurança à Ucrânia, que está devastada pela guerra com a Rússia .

De acordo com fontes ucranianas, os EUA tiveram que recuar em algumas de suas demandas mais desgastantes para a Ucrânia, e muitos dos detalhes deste acordo exigirão mais negociações.

Questionado se o fornecimento de equipamentos e munições dos EUA para a Ucrânia continuaria, ele disse: "Talvez até termos um acordo com a Rússia... Precisamos ter um acordo, caso contrário, vai continuar."

Sem ainda confirmar que um acordo havia sido alcançado, Trump disse nesta terça-feira (25/02) que, em troca do acordo, a Ucrânia teria "o direito de lutar".

As declarações de Trump vieram depois que o presidente ucraniano rejeitou as demandas dos EUA por US$ 500 bilhões em riqueza mineral e sugeriu que o presidente americano estava vivendo em um "espaço de desinformação" criado pela Rússia.

Trump tem pressionado pelo acesso aos minerais da Ucrânia em troca da ajuda militar e outros tipos de auxílio que já foram fornecidos a Kiev desde que Moscou lançou uma invasão em grande escala ao país vizinho, há três anos.

Mas Zelensky argumentou que nem de longe o auxílio americano teve essa dimensão, acrescentando: "Não posso vender nosso Estado."

Na terça-feira, Trump disse que os EUA deram à Ucrânia entre US$ 300 bilhões e US$ 350 bilhões (de R$1,7 tri a R$ 2 tri).

"Queremos esse dinheiro de volta", disse o presidente americano.

"Estamos ajudando o país a superar um problema muito, muito grande... Mas o contribuinte americano agora vai receber seu dinheiro de volta — mais."

A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Olha Stefanishyna, disse ao jornal Financial Times — o primeiro a noticiar o acordo — que as conversas relativas a minerais era "apenas parte de um quadro".

"Ouvimos várias vezes do governo dos EUA que ele é parte de um quadro maior", disse Stefanishyna, que liderou as negociações.

Com o acordo, um novo cenário da política externa no terceiro mandato de Trump está definido: a assistência dos EUA virá com condições.

Ajuda pura e simples — seja dada por razões humanitárias ou estratégicas — é uma coisa do passado.

Isso representa uma reorganização fundamental da política externa americana dos últimos 75 anos, desde os dias do Plano Marshall até o idealismo pós-Guerra Fria e o impulso da "Agenda da Liberdade" de George W. Bush para promover a democracia global.

A Ucrânia é apenas o começo. Espere que Trump e sua equipe apliquem o princípio "América Primeiro" em todo o mundo nos próximos quatro anos.

A Ucrânia tem enormes depósitos de elementos e minerais estratégicos, incluindo lítio e titânio, bem como depósitos consideráveis ​​de carvão, gás, petróleo e urânio.

São recursos que valem bilhões de dólares.

No ano passado, Zelensky apresentou um "plano de vitória" à Ucrânia e seus parceiros ocidentais. O plano propunha que empresas estrangeiras pudessem obter acesso a parte da riqueza mineral do país no final da guerra.

Nesta terça-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que estava aberto a oferecer aos EUA acesso a minerais raros, incluindo de regiões da Ucrânia ocupadas pela Rússia.

A Ucrânia e seus aliados europeus ficaram alarmados com um recente degelo nas relações EUA-Rússia, incluindo suas negociações bilaterais na Arábia Saudita na semana passada.

Kiev e a Europa como um todo se preocupam que possam ser excluídos de quaisquer negociações que visem acabar com a guerra — e que a segurança futura da região possa ser decidida pelas costas deles.

Que minerais a Ucrânia tem?

Estima-se que cerca de 5% dos materiais brutos estratégicos do mundo estão na Ucrânia, incluindo:

19 milhões de toneladas de reservas comprovadas de grafite, usado para fazer baterias para veículos elétricos

Um terço de todas as reservas europeias de lítio, o principal componente das baterias atuais.

Antes da invasão pela Rússia, a Ucrânia também produzia 7% do titânio do mundo — usado na construção de tudo, de aviões a usinas de energia.

O solo ucraniano também contém depósitos significativos de metais "terras raras", um grupo de 17 elementos usados ​​para produzir armas, turbinas eólicas, eletrônicos e outros produtos vitais no mundo moderno

Alguns depósitos minerais foram dominados pela Rússia.

De acordo com Yulia Svyrydenko, ministra da Economia da Ucrânia, recursos no valor de US$ 350 bilhões (cerca de R$ 2 tri) estão em territórios ocupados pela Rússia hoje.