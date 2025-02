Por que a direita radical alemã odeia arquitetura modernista

Getty Images A escola de Bauhaus foi criada, em 1919, pelo arquiteto Walter Gropius Em um momento de tensão política na Alemanha, a Bauhaus — uma das escolas de arquitetura, arte e design mais influentes do mundo — se tornou alvo de ataques da direita radical. Hans-Thomas Tillschneider, membro do partido de direita radical Alternativa para Alemanha (AfD), e membro do parlamento regional da Saxônia-Anhalt, no leste do país, culpou o modernismo da Bauhaus pelos problemas econômicos da sua região.

Tillschneider afirma que, para resolver a estagnação econômica da região, "não precisamos pensar de forma moderna, precisamos pensar de forma conservadora". Ele rejeita as ideias da Bauhaus como sendo difundidas pela ideologia comunista. Com estes ataques, Tillschneider deu início praticamente à reencenação de uma guerra cultural histórica sobre a identidade nacional e as ansiedades sociais alemãs. Fundada em 1919 pelo arquiteto Walter Gropius na cidade alemã de Weimar, a escola de Bauhaus e sua equipe compartilhavam um programa de utopismo material. Isso era expresso por meio de um conceito de oficina exploratória que se afastava dos modos tradicionais de ensino. Estas práticas de vanguarda levaram a escola de Bauhaus politicamente para a esquerda, o que a deixaria vulnerável a ataques ideológicos durante toda a República de Weimar, a primeira (e fracassada) democracia da Alemanha.

No controverso debate sobre a identidade nacional que se seguiu ao fim da monarquia em 1918, os artistas da Bauhaus ocupavam uma posição desconfortável entre duas escolas de pensamento da elite instruída. Um lado havia se aberto para a estética moderna (como o impressionismo e o expressionismo). O outro — dos conservadores — havia abraçado um nacionalismo artístico que se manifestou com a unificação alemã em 1871. Eles viam a "verdadeira arte" como algo que vinha do povo e que, por sua vez, os educava como cidadãos leais. Esteticamente, os conservadores encontraram estes valores expressos no classicismo de Weimar. Curiosamente, dada a ênfase na arte do povo, esta era uma forma de literatura, teatro e artes visuais bastante exclusiva e sofisticada.

Getty Images A escola de Bauhaus foi reconstruída na cidade alemã de Dessau Ambiente político As ideias da Bauhaus, por outro lado, eram antiburguesas, vanguardistas e experimentais, ao mesmo tempo em que postulavam a importância de criar arte para que todos pudessem ter acesso e apreciar. Essa democratização do estilo, no entanto, foi difícil de ser alcançada, e a maior parte do que a Bauhaus produziu permaneceu inacessível para as massas. No entanto, essas visões conflitantes politizaram a cultura durante os anos entre guerras. Em 1925, a escola teve que se mudar de Weimar para Dessau (em Saxônia-Anhalt) depois de perder seu financiamento. Isso foi consequência de uma disputa com os partidos políticos conservadores que governavam a cidade na época.

Em Dessau, os professores da Bauhaus construíram um prédio para ensino que seguia seus princípios estéticos modernos. Apesar das repetidas tentativas de Gropius de despolitizar a Bauhaus apontando para seu pluralismo estético, os debates internos sobre o lugar da arquitetura na sociedade e na política continuaram. O ponto de discórdia foi o conceito de Nova Objetividade (Neue Sachlichkeit), que encontrou sua forma de expressão na Neues Bauen: construção modulada que introduziu a pré-fabricação industrializada de partes da construção, afastando-se do ofício artesanal tradicional.