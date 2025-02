Entenda o escândalo de criptomoeda envolvendo Javier Milei

Pilar Olivares/Reuters Às 19h01 da última sexta-feira (14/2), o presidente da Argentina, Javier Milei, fez uma publicação em sua conta pessoal no X promovendo o lançamento de uma nova criptomoeda chamada $LIBRA. "A Argentina liberal está crescendo!!! Este projeto privado será dedicado a incentivar o crescimento da economia argentina, financiando pequenos negócios e empreendimentos argentinos. O mundo quer investir na Argentina. $LIBRA", publicou o economista libertário, que sempre foi um entusiasta da "tokenização" da economia.

No entanto, a sua explicação não impediu que eclodisse um enorme escândalo político, cujas dimensões só foram conhecidas nesta segunda-feira, após a retomada das atividades do mercado. As três principais chaves por trás do que alguns chamam de "criptogate".

No entanto, a sua explicação não impediu que eclodisse um enorme escândalo político, cujas dimensões só foram conhecidas nesta segunda-feira, após a retomada das atividades do mercado. As três principais chaves por trás do que alguns chamam de "criptogate". 1. Os envolvidos (e sua relação com o presidente) Um dos principais impulsionadores do lançamento da $LIBRA é o empresário americano Hayden Mark Davis, da Kelsen Ventures.

No domingo (16/2), Davis postou em suas redes sociais um comunicado e um vídeo no qual afirma ser assessor do presidente e que está "trabalhando com ele e sua equipe" em projetos de tokenização de ativos na Argentina. No dia 30 de janeiro, o especialista americano se reuniu com Milei com o objetivo de "acelerar o desenvolvimento tecnológico argentino e fazer da Argentina uma potência tecnológica global", segundo o próprio presidente publicou no X após o encontro. Davis garantiu que o "principal patrocinador" da $LIBRA é Julian Peh, um empresário de tecnologia de Singapura, fundador da KIP Network, que também se encontrou com Milei em outubro, e que culpou a Kelsen Ventures pelo fracasso da nova criptografia.

Em relação à $LIBRA, Davis observou que "o lançamento definitivamente não saiu como planejado". Mas negou uma das principais acusações que surgiram sobre o token: que se tratava simplesmente de uma fraude por meio de uma manobra conhecida em inglês como rug pull, algo como "puxada de tapete". Na indústria da criptomoeda, é uma manobra que acontece quando os desenvolvedores de um projeto fogem com os fundos dos investidores, levando a uma queda brusca no valor de mercado da criptomoeda em questão. Davis garantiu que dará "liquidez" novamente à $LIBRA, reinvestindo cerca de 100 milhões de dólares em fundos, incluindo o dinheiro obtido através das taxas cobradas, e apelou a todas as plataformas criptográficas que ofereceram o token para fazerem o mesmo.