A confusão gerada por e-mail de Elon Musk a todos funcionários públicos dos EUA

Getty Images Os principais departamentos do governo federal nos Estados Unidos orientaram seus funcionários a não responderem a um e-mail enviado no sábado por Elon Musk, no qual são questionados o que realizaram no trabalho na semana passada. O e-mail é parte de uma iniciativa de cortar gastos e reduzir o número de funcionários do governo federal. A força-tarefa está sendo liderada pelo bilionário Elon Musk à frente do recém criado Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês).

Musk disse no X que caso os funcionários não respondam ao e-mail até segunda-feira à meia-noite, isso será interpretado como um pedido de demissão. O presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não comentou o e-mail.

A reação ao e-mail de Musk foi mista. Alguns departamentos — como o FBI, o departamento de Estado e o Pentágono — estão entre as agências que instruíram seus funcionários a não responderem à mensagem. Alguns departamentos do governo aconselharam os funcionários a cumprirem a ordem. E houve outros que recomendaram esperar por mais orientações antes de responder. As orientações conflitantes causaram confusão para centenas de milhares de funcionários do governo. Reuters Trump disse, antes do e-mail de Musk, que gostaria de ver o bilionário "mais agressivo" no trabalho No sábado, Musk havia dito no X que em breve os funcionários do governo federal receberiam um e-mail solicitando informações sobre o que cada um fez na semana passada no trabalho. Em seguida, milhões de funcionários públicos receberam a mensagem.

Em uma cópia do e-mail obtida pela BBC, os funcionários são solicitados a responder explicando suas realizações da semana passada em cinco tópicos — sem divulgar informações confidenciais. A agência de recursos humanos do governo federal — Office of Personnel Management (OPM, na sigla em inglês) — confirmou que o e-mail é autêntico. A mensagem não menciona que a pessoa possa ser demitida caso não responda, apesar da afirmação de Musk no X de que "a ausência de resposta será considerada um pedido de demissão".

O recém-confirmado diretor do FBI, Kash Patel, enviou e-mail à sua equipe no sábado dizendo que eles não deveriam responder à mensagem. "O pessoal do FBI pode ter recebido um e-mail do OPM solicitando informações", escreveu Patel em uma mensagem obtida pela rede americana CBS News. "O FBI, por meio do gabinete do diretor, é responsável por todos os nossos processos de revisão e conduzirá as revisões de acordo com os procedimentos do FBI."

O departamento de Estado enviou uma mensagem semelhante, dizendo que a liderança responderia em nome da agência. "Nenhum funcionário é obrigado a relatar suas atividades fora da cadeia de comando do Departamento", afirma um e-mail de Tibor Nagy, subsecretário interino de gestão. O Pentágono disse à sua equipe: "Quando e se necessário, o Departamento coordenará as respostas ao e-mail que você recebeu do OPM."